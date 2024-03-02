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Giriş Tarihi: 02.03.2024 06:42

Popstar'ın birincisi Abidin'in son hali şaşırttı! Sahneyi bırakmıştı, bakın şimdi ne yapıyor

20 yıl geçmesine rağmen Popstar yarışması halen daha konuşulmaya devam ediyor. Popstar, yayınlandığı dönem Türkiye'yi ekranlara kilitlemişti. Yarışmacılarından jürisine kadar herkes bu yarışma sayesinde Türkiye'ye kendini yakından tanıtmış ve büyük de bir şöhretin kapısını aralamıştı. O isimlerden biri de yarışmacının birincisi olan Abidin Özşahin. Yarışmanın ilk senesinde şampiyon Abidin Özşahin olmuştu ve o dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer almıştı. Peki, Abidin Özşahin şimdilerde ne yapıyor? İşte merak edenler için Abidin Özşahin'in yeni hayatı…

Popstar’ın birincisi Abidin’in son hali şaşırttı! Sahneyi bırakmıştı, bakın şimdi ne yapıyor

Üzerinden neredeyse 20 yıl geçmesine rağmen zaman zaman da olsa Popstar yarışması konuşulmaya devam ediyor. Popstar, yayınlandığı dönem Türkiye'yi ekranlara kilitlemişti. Yarışmacılarından jürisine kadar herkes bu yarışma sayesinde Türkiye'ye kendini yakından tanıtmış ve büyük de bir şöhretin kapısını aralamıştı. O isimlerden biri de yarışmacının birincisi olan Abidin Özşahin. Yarışmanın ilk senesinde şampiyon Abidin Özşahin olmuş ve Abidin o dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer almıştı. Peki Abidin Şahin şimdilerde ne yapıyor?

Popstar’ın birincisi Abidin’in son hali şaşırttı! Sahneyi bırakmıştı, bakın şimdi ne yapıyor

Popstar yarışması 2003 yılında ekrana geldiği ilk bölümüyle milyonlarca izleyicinin radarına takılmıştı. Jüride Deniz Seki, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Ahmet San vardı. Yarışmacıların ya da jürinin her adımı her söylediği o haftanın popüler kültür gündemini belirliyordu. Programda müzikten daha çok yaşanan polemikler konuşuluyordu. 14 hafta süren bu serüvende birinci ise Abidin Özşahin olmuştu.

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Popstar’ın birincisi Abidin’in son hali şaşırttı! Sahneyi bırakmıştı, bakın şimdi ne yapıyor

Özşahin, Popstar'ın ön elemesine başvuru anını şöyle anlatıyor: "O sıra İstanbul'dan yeni Adana'ya gelmiştim. Çünkü yarışma öncesinde İstanbul'da bir albüm maceram olmuştu. İmkansızlıklardan dolayı projem iptal edilmişti.

Popstar’ın birincisi Abidin’in son hali şaşırttı! Sahneyi bırakmıştı, bakın şimdi ne yapıyor

Adana'da Popstar'ı duyunca hemen başvuru yaptım. 'Burada da olmazsa olmaz artık' diye düşünmüştüm. Derdim birinci olmak değil, müzik sektörüne girmekti. Zaten yıllar sonra fark ettim ki o sektör de göründüğü gibi değilmiş."

Popstar’ın birincisi Abidin’in son hali şaşırttı! Sahneyi bırakmıştı, bakın şimdi ne yapıyor

Nam-ı diğer Popstar Abidin, yarışmada şampiyon olduktan sonraysa müzik sektöründe süreklilik sağlayamadı.

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