Rafet El Roman sayesinde ünlü olmuştu! Yusuf Güney ile ilgili çarpıcı açıklama: "Kuliste bin takla atmıştı…”

Astral seyahatle ilgili açıklamalarıyla zaman zaman gündem olan Yusuf Güney'i hedef alan El Roman, Güney'in geçmişteki davranışlarından bahsederek sert eleştirilerde bulundu. Rafet El Roman, Güney'le ilk tanışmalarını anlatırken şu ifadeleri kullandı: 'Yusuf, zamanında kulise gelip benimle tanışmak için büyük çaba harcadı. Beni etkilemek için elinden geleni yaptı. Bir gün gelip bir şarkısını bana vermek istediğini söyledi. O şarkıyı birlikte okuduk ve beklenmedik bir başarı elde ettik. Bu işbirliği sayesinde 1.5 milyon TL kazandık.' Ancak El Roman, Yusuf Güney'in bu başarının kıymetini bilemediğini dile getirdi. 'Zaman geçtikçe onu daha yakından tanıma fırsatım oldu. Öfke kontrolüyle ilgili ciddi sorunları vardı. Otel lobisinde müdürle, taksicilerle ve hatta polislerle tartışmalara girdiğine şahit oldum,' dedi. Rafet El Roman, Yusuf Güney'in bugün geldıği noktada farklı bir yolda ilerlediğini vurguladı: 'Şimdi Yusuf tamamen değişmiş durumda. O kadar ermiş ki ona erişmek mümkün değil. Uzaylılardan ve astral seyahatten bahsediyor. Ben bu tür konulara inanmadığım için ilgimi çekmiyor ama anladığım kadaryla onun çok farklı bir kulvara geçmiş olması bazı kişilere etkileyici geliyor.' El Roman'ın bu sözleri, Yusuf Güney hakkında daha önce basına yansıyan tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Güney ise Rafet El Roman'ın bu eleştirilerine yanıt verip vermeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Kamuoyu, önümüzdeki günlerde iki sanatçı arasındaki bu gerginliğin nasıl bir yön alacağını merakla bekliyor. RAFET EL ROMAN GEÇTİĞİMİZ AYLARDA DA YENİ BİR İTİRAFTA BULUNMUŞTU! 'BİR DAHA ASLA...' Ünlü erkek sanatçılar, estetik operasyonların ardından eleştiri oklarının hedefi oldu. Son olarak Bengü, 'Estetik erkeklerde pek güzel durmuyor' dedi. Bunun üzerine ünlü şarkıcı Rafet El Roman'dan bir itiraf geldi. Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, yaptırdığı estetik müdahalelerle gündem oldu. Roman, eleştirilerin üzerine pişmanlığını dile getirdi: 'Haklılar, erkeklere estetik yakışmıyor. Ben de pişman oldum bir daha asla yaptırmam.' Geçtiğimiz haftalarda yüzüne yaptırdığı botoks nedeniyle oldukça farklı bir görünüme kavuşan Roman, 'Kadınlar haklı, erkeklere estetik yakışmıyor. Ben şahsen botoks yaptırdım, pişman oldum. Sevenlerimden çocuklarıma kadar herkes yadırgadı' dedi. Murat Kurşun, Arnavutköy'de yer alan bir balıkçıdan çıkarken objektiflere takılmıştı. Çıkışta kendisini bekleyen gazeteciler ile bir araya gelen Kurşun, yüzüne estetik müdahale yaptıran meslektaşlarına destek vererek kendisinin de alın bölgesine küçük dokunuşlar yaptırdığını açıklamıştı. Yüzüne estetik müdahale yaptıran meslektaşlarına destek veren Kurşun, 'Bizler sahnede olan insanlarız, kendimize bakmalıyız. Benim de alnımda botoks var, derin alın çizgilerim vardı, iyi ki botoks çıkmış' demişti. Murat Kurşun'un son hali... MAGAZİN GÜNDEMİNDE YER ALDI Ünlü şarkıcı Türkiye'ye gelir gelmez magazin gündeminde yer almıştı. YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİMİYLE SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ Gecede 'En İyi Erkek Pop Sanatçısı' ödülünü de alan 44 yaşındaki şarkıcı, katıldığı ödül töreninde yüzündeki değişim dikkat çekti. Ünlü şarkıcının bu halleri de sosyal medyada geniş yer bulmuştu. 'BİRKAÇ AMELİYAT GEÇİRDİM' Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, 'Bir ameliyat oldum. Ama estetik amaçlı değil. Sağlık amaçlı. Yakını ve uzağı zor görür hale gelmiştim. Bununla ilgili birkaç ameliyat geçirdim. Ben sağlık olarak kendimi artık çok rahat hissediyorum' demişti. Gökhan Özen'den estetik açıklaması: Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız! 'BENİM KEYFİMİ BÖYLE KAÇIRAMAZSINIZ' Ayrıca ünlü şarkıcı, 'Basındaki arkadaşımız, filtreyi ve videoyu editleyip yayına vermiş. Yüzümde hiçbir işlem yaptırmadım. İlk ve son kez böyle bir açıklama yapıyorum. Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız. Beni seven insanların keyfini de böyle kaçıramazsınız' 'BÖYLE İFTİRALARLA BENİ ÜZEMEZSİNİZ' Özen, 'Uğradığım iftirayı şuradan anlayın; bunu kanıtlaması çok kolay kaşını kaldırınca anlaşılır. Böyle iftiralarla beni üzemezsiniz. Annemi, ailemi üzmeyin' ifadelerini kullanmıştı. Estetik yaptırdığı iddiasıyla gündem olan Gökhan Özen, son olarak sahnede çocukluk fotoğrafını göstermişti. Özen'in bu hamlesi 'tamam kesin inandık!' yorumlarıyla karşılandı. İşte Gökhan Özen'in çocukluk fotoğrafı KİŞİSEL HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI Elmacık kemiklerine botoks yaptırdığı ve göz kapaklarını aldırdığı ileri sürülen Gökhan Özen, iddialar sonrası bugün kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, konser öncesi gazetecilerle bir araya gelerek gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Rafet El Roman'dan sonra Gökhan Özen de görüntüsüyle şaşırttı! İşte Gökhan Özen'in yüzündeki o değişim! YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ Sorulara cevap verirken ünlü şarkıcının yüzündeki değişim dikkat çekti. RAFET EL ROMAN'DAN SONRA ÖZEN DE SOSYAL MEDYANIN DİLİNDE! Geçtiğimiz gün Rafet El Roman'ın yüzündeki değişimin ardından Gökhan Özen'in de yüzündeki değişim sosyal medyanın diline düştü. YANAKLARINA DOLGU YAPTIRIP GÖZ KAPAKLARINI ALDIRDI İDDİASI! Gökhan Özen'in yanaklarına dolgu yaptırdığı, göz kapaklarını aldırdığı iddia edildi. İşte Gökhan Özen'in yüzündeki o değişim! İşte Gökhan Özen'in yüzündeki o değişim! 'Aramazsan Arama', 'Dayanamam', 'Benim İçin N'apardın' gibi şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Gökhan Özen, bir süredir Türkiye'de yaşamıyordu. Birkaç ay önce ülkeye geri dönen Özen, Türkiye'ye gelir gelmez yeni projeler için harekete geçti. Ünlü şarkıcı, dün akşam düzenlenen Kolpaçino 4 filminin galasına katıldı. Gala için Las Vegas'dan gelen Gökhan Özen'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. 'ESTETİK DEĞİL' Özen, 'Estetik değil, operasyon geçirdim. Akıllı lens takıldı. Bilgisayarı çok kullandığım için sağlık amaçlıydı. Ama görüntüye de yansıdı.' dedi. 2000'li yıllara damgasını vuran 44 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen uzun süredir gözlerden uzak Los Angeles'ta yaşıyordu. 'Aramazsan Arama', 'Dayanamam', 'Benim İçin N'apardın' gibi şarkılarıyla ünlenen Gökhan Özen, bir süredir Los Angeles'ta yaşamını sürdürüyordu. Gökhan Özen, geçtiğimiz gün ödül töreni için Türkiye'ye geldi. ŞAFAK SEZER TALAT BULUT MUSTAFA SANDAL