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Haberler Galeri Rafet El Roman sayesinde ünlü olmuştu! Yusuf Güney ile ilgili çarpıcı açıklama: "Kuliste bin takla atmıştı…”
Giriş Tarihi: 20.12.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 12:06

Rafet El Roman sayesinde ünlü olmuştu! Yusuf Güney ile ilgili çarpıcı açıklama: "Kuliste bin takla atmıştı…”

Müzik dünyasında pek çok şarkıya imza atan Rafet El Roman, uzun süre önce birlikte çalıştığı ve müzik piyasasına tanıttığı Yusuf Güney ile ilgili gazetecilere dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İşte o zehir zemberek sözler…

Rafet El Roman sayesinde ünlü olmuştu! Yusuf Güney ile ilgili çarpıcı açıklama: Kuliste bin takla atmıştı…

Astral seyahatle ilgili açıklamalarıyla zaman zaman gündem olan Yusuf Güney'i hedef alan El Roman, Güney'in geçmişteki davranışlarından bahsederek sert eleştirilerde bulundu.

Rafet El Roman sayesinde ünlü olmuştu! Yusuf Güney ile ilgili çarpıcı açıklama: Kuliste bin takla atmıştı…

Rafet El Roman, Güney'le ilk tanışmalarını anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Yusuf, zamanında kulise gelip benimle tanışmak için büyük çaba harcadı. Beni etkilemek için elinden geleni yaptı. Bir gün gelip bir şarkısını bana vermek istediğini söyledi. O şarkıyı birlikte okuduk ve beklenmedik bir başarı elde ettik. Bu işbirliği sayesinde 1.5 milyon TL kazandık."

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Rafet El Roman sayesinde ünlü olmuştu! Yusuf Güney ile ilgili çarpıcı açıklama: Kuliste bin takla atmıştı…

Ancak El Roman, Yusuf Güney'in bu başarının kıymetini bilemediğini dile getirdi. "Zaman geçtikçe onu daha yakından tanıma fırsatım oldu. Öfke kontrolüyle ilgili ciddi sorunları vardı. Otel lobisinde müdürle, taksicilerle ve hatta polislerle tartışmalara girdiğine şahit oldum," dedi.

Rafet El Roman sayesinde ünlü olmuştu! Yusuf Güney ile ilgili çarpıcı açıklama: Kuliste bin takla atmıştı…

Rafet El Roman, Yusuf Güney'in bugün geldıği noktada farklı bir yolda ilerlediğini vurguladı: "Şimdi Yusuf tamamen değişmiş durumda. O kadar ermiş ki ona erişmek mümkün değil. Uzaylılardan ve astral seyahatten bahsediyor. Ben bu tür konulara inanmadığım için ilgimi çekmiyor ama anladığım kadaryla onun çok farklı bir kulvara geçmiş olması bazı kişilere etkileyici geliyor."

Rafet El Roman sayesinde ünlü olmuştu! Yusuf Güney ile ilgili çarpıcı açıklama: Kuliste bin takla atmıştı…

El Roman'ın bu sözleri, Yusuf Güney hakkında daha önce basına yansıyan tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Güney ise Rafet El Roman'ın bu eleştirilerine yanıt verip vermeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

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