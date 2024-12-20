Rafet El Roman sayesinde ünlü olmuştu! Yusuf Güney ile ilgili çarpıcı açıklama: "Kuliste bin takla atmıştı…”

Rafet El Roman, Yusuf Güney'in bugün geldıği noktada farklı bir yolda ilerlediğini vurguladı: "Şimdi Yusuf tamamen değişmiş durumda. O kadar ermiş ki ona erişmek mümkün değil. Uzaylılardan ve astral seyahatten bahsediyor. Ben bu tür konulara inanmadığım için ilgimi çekmiyor ama anladığım kadaryla onun çok farklı bir kulvara geçmiş olması bazı kişilere etkileyici geliyor."