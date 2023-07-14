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Haberler Galeri Saçlarına veda etti! Serenay Sarıkaya'nın kısacık saçlarıyla yeni imajı beğeni topladı!
Giriş Tarihi: 14.07.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 11:23

Saçlarına veda etti! Serenay Sarıkaya'nın kısacık saçlarıyla yeni imajı beğeni topladı!

Bir dönem hızlı aşk hayatı ile magazinden düşmeyen Serenay Sarıkaya şu sıralar kariyerinde yıldız gibi parlıyor. Alice müzikali, Şahmaran ve son olarak yer aldığı Aile dizisinde performansı ile tam not alan Serenay Sarıkaya kısa bir tatilin ardından dijital platformda yayınlanacak olan dizisi için hazırlıklara başladı. Serenay Sarıkaya her zaman tarzıyla beğenilen oyuncular arasında. Serenay Sarıkaya son olarak yeni karakteri 'Avukat Leyla' için imaj tazeledi. Saçlarını kestiren Serenay Sarıkaya'nın yeni imajı beğeni topladı. İşte Serenay Sarıkaya'nın kısacık kestirdiği saçları ile değişimi...

Saçlarına veda etti! Serenay Sarıkaya’nın kısacık saçlarıyla yeni imajı beğeni topladı!

Serenay Sarıkaya uzun sarı saçlarına veda etti! Son haline hayranlarından tam not geldi.

Saçlarına veda etti! Serenay Sarıkaya’nın kısacık saçlarıyla yeni imajı beğeni topladı!

1991 doğumlu olan Serenay Sarıkaya, genç yaşında başladığı oyunculuk kariyerinin şu sıralar zirvesinde. Dijital platformda yayınlanan 'Şahmaran' dizisinde Burak Deniz ile kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya şimdilerde Kıvanç Talıtuğ ile Aile dizisinde başrolleri paylaşıyor.

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Saçlarına veda etti! Serenay Sarıkaya’nın kısacık saçlarıyla yeni imajı beğeni topladı!

İş ve aşklarıyla adından bahsettiren Serenay Sarıkaya başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisinde Devin karakterine hayat veriyor.

Saçlarına veda etti! Serenay Sarıkaya’nın kısacık saçlarıyla yeni imajı beğeni topladı!

Bir dönem hızlı aşk hayatı ile magazinden düşmeyen Serenay Sarıkaya şu sıralar kariyerinde yıldız gibi parlıyor. Alice müzikali, Şahmaran ve son olarak yer aldığı Aile dizisinde performansı ile tam not alan Serenay Sarıkaya kısa bir tatilin ardından dijital platformda yayınlanacak olan dizisi için hazırlıklara başladı.

Saçlarına veda etti! Serenay Sarıkaya’nın kısacık saçlarıyla yeni imajı beğeni topladı!

Serenay Sarıkaya son olarak yeni karakteri 'Avukat Leyla' için imaj tazeledi. Saçlarını kestiren Serenay Sarıkaya'nın yeni imajı beğeni topladı.

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