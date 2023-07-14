Giriş Tarihi: 14.07.2023 11:13
Güncelleme Tarihi: 14.07.2023
11:23
Saçlarına veda etti! Serenay Sarıkaya'nın kısacık saçlarıyla yeni imajı beğeni topladı!
Bir dönem hızlı aşk hayatı ile magazinden düşmeyen Serenay Sarıkaya şu sıralar kariyerinde yıldız gibi parlıyor. Alice müzikali, Şahmaran ve son olarak yer aldığı Aile dizisinde performansı ile tam not alan Serenay Sarıkaya kısa bir tatilin ardından dijital platformda yayınlanacak olan dizisi için hazırlıklara başladı. Serenay Sarıkaya her zaman tarzıyla beğenilen oyuncular arasında. Serenay Sarıkaya son olarak yeni karakteri 'Avukat Leyla' için imaj tazeledi. Saçlarını kestiren Serenay Sarıkaya'nın yeni imajı beğeni topladı. İşte Serenay Sarıkaya'nın kısacık kestirdiği saçları ile değişimi...