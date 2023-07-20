Safiye Soyman her fırsatta oğlu Harun’a koşuyor! Safiye Soyman 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun’un son halini paylaştı...

Türkiye'nin önemli ses sanatçılarından Safiye Soyman'ın hayat hikayesi filmleri aratmıyor... Safiye Soyman daha önce "Işte 15 yaşında Safiye Soyman kızım Ümran 11 aylıkken" notunu düşerek paylaştığı nostaljik kare ile hayranlarını şaşırtmıştı... Safiye Soyman'ın llk bebeğini kucağına aldığında 14 yaşında olduğunu öğrenen sevenleri şoke olmuştu. Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz çok göz önünde bulunmasa da Safiye Soyman'ın oğlu Harun sanatçının hayranları tarafından daha çok tanınıyor. 62 yaşındaki Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman'ın oğlu Harun, 24 yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele ediyor. Safiye Soyman son olarak sosyal medya hesabından sağlık durumu merak edilen oğlu Harun'un son halini paylaştı. İşte uzunca bir süredir yatağa bağlı yaşam süren Safiye Soyman'ın oğlu Harun'un son hali...