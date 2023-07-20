Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Safiye Soyman her fırsatta oğlu Harun'a koşuyor! Safiye Soyman 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun'un son halini paylaştı...
Giriş Tarihi: 20.07.2023 07:02 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 07:13

Safiye Soyman her fırsatta oğlu Harun'a koşuyor! Safiye Soyman 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun'un son halini paylaştı...

Türkiye'nin önemli ses sanatçılarından Safiye Soyman'ın hayat hikayesi filmleri aratmıyor... Safiye Soyman daha önce "Işte 15 yaşında Safiye Soyman kızım Ümran 11 aylıkken" notunu düşerek paylaştığı nostaljik kare ile hayranlarını şaşırtmıştı... Safiye Soyman'ın llk bebeğini kucağına aldığında 14 yaşında olduğunu öğrenen sevenleri şoke olmuştu. Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz çok göz önünde bulunmasa da Safiye Soyman'ın oğlu Harun sanatçının hayranları tarafından daha çok tanınıyor. 62 yaşındaki Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman'ın oğlu Harun, 24 yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele ediyor. Safiye Soyman son olarak sosyal medya hesabından sağlık durumu merak edilen oğlu Harun'un son halini paylaştı. İşte uzunca bir süredir yatağa bağlı yaşam süren Safiye Soyman'ın oğlu Harun'un son hali...

Safiye Soyman her fırsatta oğlu Harun’a koşuyor! Safiye Soyman 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun’un son halini paylaştı...

Son zamanlarda yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelen Safiye Soyman'ı hepimiz şen şakrak halleriyle tanırız.

Safiye Soyman her fırsatta oğlu Harun’a koşuyor! Safiye Soyman 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun’un son halini paylaştı...

Eğlenceli hallerinin ardından Safiye Soyman'ın hayatı ise filmleri aratmayan dramlarla dolu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Safiye Soyman her fırsatta oğlu Harun’a koşuyor! Safiye Soyman 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun’un son halini paylaştı...

Son dönemde yakın dostu Seda Sayan ile paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü ses sanatçısı Safiye Soyman hayat hikayesi ile de şaşırtıyor.

Safiye Soyman her fırsatta oğlu Harun’a koşuyor! Safiye Soyman 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun’un son halini paylaştı...

Daha önce kendisinin çocukluk hallerini paylaşan Safiye Soyman büyük ilgi görmüştü.

Safiye Soyman her fırsatta oğlu Harun’a koşuyor! Safiye Soyman 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun’un son halini paylaştı...

Peki Safiye Soyman'ın çocuk denecek yaşta anne olduğunu biliyor muydunuz?

SON DAKİKA