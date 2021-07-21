Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti! Alişan acı haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu!

Ünlü şarkıcı Alişan'ın koronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Önceki akşam Alişan'ı yasa boğan bir son dakika haberi geldi. Acı haberle yıkılan Alişan ve yakınları hastaneye akın etti. Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından pek çok ünlü isim başsağlığı mesajı paylaştı.