Giriş Tarihi: 21.07.2021 09:09Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 11:10
Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti! Alişan acı haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu!
Sanat camiası şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan gelen son dakika haberiyle sarsıldı. Alişan'ın 4 haftadır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş'tan çok üzücü bir haber geldi. Koronavirüse yakalanan ve bir süredir entübe edilen Selçuk Tektaş, hayatını kaybetti. Alişan'ın aynı zamanda menajerliğini de yapan kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yenik düştü. Durumu ağırlaşan ve solunum zorluğu çeken Selçuk Tektaş, yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Entübe edilen Tektaş, Maslak'ta özel bir hastanede yatıyordu. Ailesi bir an olsun yalnız bırakmıyordu. Acı haberle yıkılan Alişan ve yakınları hastaneye akın etti. Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından pek çok ünlü isim başsağlığı mesajı paylaştı.