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Haberler Galeri Şarkıcı Ceylan taytını çekti spor paylaşımı sosyal medyayı salladı! "Spor yaparken bile oynamadan duramayan Ceylo"
Giriş Tarihi: 28.01.2024 12:39 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 12:54

Şarkıcı Ceylan taytını çekti spor paylaşımı sosyal medyayı salladı! "Spor yaparken bile oynamadan duramayan Ceylo"

Ünlü şarkıcı Ceylan, son zamanlarda geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medya halleriyle dikkat çeken şarkıcı Ceylan, son olarak spor yaptığı anları hayranlarına "Spor yaparken bile oynamadan duramayan Ceylo" notu ile paylaştı. 49 yaşındaki Ceylan spor taytını çekti ve nasıl form tuttuğunu hayranlarının beğenisine sundu. İşte Ceylan'ın spor paylaşımı...

Şarkıcı Ceylan taytını çekti spor paylaşımı sosyal medyayı salladı! Spor yaparken bile oynamadan duramayan Ceylo

Şarkıcı Ceylan'ın spor paylaşımlarını gören hayranları "Maşallah" yorumlarında bulundu. 50'sini merdiven dayayan ama yaşını hiç göstermeyen ünlülerden olan bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı şarkıcı fit hali ile övgüleri topluyor.

Şarkıcı Ceylan taytını çekti spor paylaşımı sosyal medyayı salladı! Spor yaparken bile oynamadan duramayan Ceylo

Ünlü şarkıcı Ceylan, son zamanlarda geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiriyor.

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Şarkıcı Ceylan taytını çekti spor paylaşımı sosyal medyayı salladı! Spor yaparken bile oynamadan duramayan Ceylo

Sık sık estetikçisinin kapısını çalan ve imaj tazeleyen Ceylan, değişimi ile dikkat çekiyor.

Şarkıcı Ceylan taytını çekti spor paylaşımı sosyal medyayı salladı! Spor yaparken bile oynamadan duramayan Ceylo

Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez'e benzetilen sosyal medya halleriyle dikkat çeken şarkıcı Ceylan, son olarak spor yaptığı anları hayranlarına "Spor yaparken bile oynamadan duramayan Ceylo" notu ile paylaştı.

Şarkıcı Ceylan taytını çekti spor paylaşımı sosyal medyayı salladı! Spor yaparken bile oynamadan duramayan Ceylo

49 yaşındaki Ceylan spor taytını çekti ve nasıl form tuttuğunu hayranlarının beğenisine sundu.

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