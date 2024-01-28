Şarkıcı Ceylan taytını çekti spor paylaşımı sosyal medyayı salladı! "Spor yaparken bile oynamadan duramayan Ceylo"

Şarkıcı Ceylan'ın spor paylaşımlarını gören hayranları "Maşallah" yorumlarında bulundu. 50'sini merdiven dayayan ama yaşını hiç göstermeyen ünlülerden olan bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı şarkıcı fit hali ile övgüleri topluyor.