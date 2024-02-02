Şarkıcı Emrah kızı Eleysa’ya olan sevgisini haykırdı! Bir kez daha tepkilerin odağı oldu…“Oğlunuz da var sizin kopyanız”

Bugün çok özel bir gün senin doğum günün. Sen benim her şeyimsin, sen benim güzeller güzeli kızımsın, sen benim prensesimsin, sen benim kalbimsin. Allah'ım sana güzel ömürler nasip etsin inşallah. Şunu hiçbir zaman unutma seni çok seven bir baban var. Sen benim kalbimin içisin. Allah'ım seni nazarlardan saklasın seni çok seviyorum. Hem de çok…" dedi.

Şarkıcı Emrah'tan kızı Eleysa'nın doğum gününde paylaşım: "Sen benim kalbimin içisin" | Video