Giriş Tarihi: 07.03.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
16:48
Şarkıcı Hadise kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile aşk mı yaşıyor? Şarkıcı Hadise’den olay yanıt!
Günlerdir hakkındaki aşk dedikodusuna sessiz kalan şarkıcı Hadise'den bomba bir açıklama geldi. Kimseye aldırış etmeden, genç aşkıyla bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntüleri ortaya çıkan Hadise magazin kulislerine bomba gibi düştü. Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra ilk defa birerli görüntülenen Hadise için sonunda "aşk orucunu bozdu" yorumları yapıldı. 38 yaşındaki Hadise'nin Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülendiği yakışıklının iş insanı Yalçın Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın olduğu öğrenilmişti. İkilinin birbirini öpmesi ve çevredeki kimseye aldırış etmemesi dikkat çekerken Hadise'nin kendisinden 10 yaş küçük genç aşkı jet hızıyla haberlere erişim engeli talebinde bulunmuştu. Hadise ile Mert Ayaydın aşk mı yaşıyor? İşte o yanıt!