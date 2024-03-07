Şarkıcı Hadise kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile aşk mı yaşıyor? Şarkıcı Hadise’den olay yanıt!

Magazin kulisleri bu olayı konuşuyor... Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra adı birçok isimle anılan şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde bir mekanda kendisinden 10 yaş iş insanı küçük Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş eğlenirken görüntülendi. İşte olayın perde arkası ortaya çıktı!