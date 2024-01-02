Şarkıcı Kutsi’den sürpriz düet! Kızı Ceylin ile sahneye çıktı... Kutsi’nin kızı Ceylin Ada gamzelerini babasından almış!

Aşk şarkılarının sevilen ismi Kutsi, yeni yılda Bakü'de sahneye çıktı. Azerbaycanlılara müzik dolu bir gece yaşatan ünlü sanatçı Kutsi'den hayranlarına bir de sürpriz vardı. Kutsi sahneye davet ettiği kızı Ceylin Ada ile düet yaptı. Kutsi ve güzel kızı Ceylin Ada dakikalarca alkışlandı.