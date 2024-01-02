Giriş Tarihi: 02.01.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
10:35
Şarkıcı Kutsi'den sürpriz düet! Kızı Ceylin ile sahneye çıktı... Kutsi'nin kızı Ceylin Ada gamzelerini babasından almış!
Müzikteki başarısını oyunculukta da kanıtlayan Kutsi son olarak Atv ekranlarında Üvey Anne dizisinde boy göstermişti. Aşk şarkılarının sevilen ismi Kutsi, yeni yılda Bakü'de sahneye çıktı. Azerbaycanlılara müzik dolu bir gece yaşatan ünlü sanatçı Kutsi'den hayranlarına bir de sürpriz vardı. Kutsi sahneye davet ettiği kızı Ceylin Ada ile düet yaptı. Kutsi ve güzel kızı Ceylin Ada dakikalarca alkışlandı. Sesinin güzelliği ile beğeni toplayan Ceylin Ada'nın babasına benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. İşte "Babasının kopyası" dedirten şarkıcı Kutsi'nin kızı Ceylin Ada...