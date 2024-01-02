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Haberler Galeri Şarkıcı Kutsi'den sürpriz düet! Kızı Ceylin ile sahneye çıktı... Kutsi'nin kızı Ceylin Ada gamzelerini babasından almış!
Giriş Tarihi: 02.01.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 10:35

Şarkıcı Kutsi'den sürpriz düet! Kızı Ceylin ile sahneye çıktı... Kutsi'nin kızı Ceylin Ada gamzelerini babasından almış!

Müzikteki başarısını oyunculukta da kanıtlayan Kutsi son olarak Atv ekranlarında Üvey Anne dizisinde boy göstermişti. Aşk şarkılarının sevilen ismi Kutsi, yeni yılda Bakü'de sahneye çıktı. Azerbaycanlılara müzik dolu bir gece yaşatan ünlü sanatçı Kutsi'den hayranlarına bir de sürpriz vardı. Kutsi sahneye davet ettiği kızı Ceylin Ada ile düet yaptı. Kutsi ve güzel kızı Ceylin Ada dakikalarca alkışlandı. Sesinin güzelliği ile beğeni toplayan Ceylin Ada'nın babasına benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. İşte "Babasının kopyası" dedirten şarkıcı Kutsi'nin kızı Ceylin Ada...

Şarkıcı Kutsi’den sürpriz düet! Kızı Ceylin ile sahneye çıktı... Kutsi’nin kızı Ceylin Ada gamzelerini babasından almış!

2006 yılında ''Doktorlar'' dizisi ile oyunculuğa da adım atan şarkıcı Kutsi, aradan geçen yıllarda bir çok projede başrol oldu.

Şarkıcı Kutsi’den sürpriz düet! Kızı Ceylin ile sahneye çıktı... Kutsi’nin kızı Ceylin Ada gamzelerini babasından almış!

Müzikteki başarısını oyunculukta da kanıtlayan Kutsi son olarak Atv ekranlarında Üvey Anne dizisinde boy göstermişti.

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Şarkıcı Kutsi’den sürpriz düet! Kızı Ceylin ile sahneye çıktı... Kutsi’nin kızı Ceylin Ada gamzelerini babasından almış!

Özel hayatı ile de oldukça konuşulan Kutsi sosyal medyanın merak edilen isimleri arasında yer alıyor.

Şarkıcı Kutsi’den sürpriz düet! Kızı Ceylin ile sahneye çıktı... Kutsi’nin kızı Ceylin Ada gamzelerini babasından almış!

Aşk şarkılarının sevilen ismi Kutsi, yeni yılda Bakü'de sahneye çıktı. Azerbaycanlılara müzik dolu bir gece yaşatan ünlü sanatçı Kutsi'den hayranlarına bir de sürpriz vardı. Kutsi sahneye davet ettiği kızı Ceylin Ada ile düet yaptı. Kutsi ve güzel kızı Ceylin Ada dakikalarca alkışlandı.

Şarkıcı Kutsi’den sürpriz düet! Kızı Ceylin ile sahneye çıktı... Kutsi’nin kızı Ceylin Ada gamzelerini babasından almış!

Sesinin güzelliği ile beğeni toplayan Ceylin Ada'nın babasına benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

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