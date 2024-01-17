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Haberler Galeri Beyninde tümör tespit edilen şarkıcı Şimal ameliyata girdi! Nişanlısı duygulandırdı! "Güçlü kadınım dayan az kaldı"
Giriş Tarihi: 17.01.2024 15:19 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 15:59

Beyninde tümör tespit edilen şarkıcı Şimal ameliyata girdi! Nişanlısı duygulandırdı! "Güçlü kadınım dayan az kaldı"

'Ucuz Roman', 'Ferman' ve 'Ağla Ağla' gibi şarkılarıyla bilinen ünlü şarkıcı Şimal'den geçtiğimiz günlerde kötü haber geldi. Daha önce meme kanserini yenen Şimal, beyninde tümör olduğunu açıkladı. Hastaneye yatırılan ünlü şarkıcı ameliyata girdi. Şimal'in sedyeyle ameliyathane götürüldüğü anları yayınlayan nişanlısı, "Güçlü kadınım benim dayan az kaldı" diyerek herkesi duygulandırdı.

Beyninde tümör tespit edilen şarkıcı Şimal ameliyata girdi! Nişanlısı duygulandırdı! Güçlü kadınım dayan az kaldı

Ucuz Roman, Ferman ve Ağla Ağla gibi şarkılarıyla bilinen Şimal, 2 yıl önce meme kanserine yakalanmıştı.

Beyninde tümör tespit edilen şarkıcı Şimal ameliyata girdi! Nişanlısı duygulandırdı! Güçlü kadınım dayan az kaldı

37 yaşındaki şarkıcı uzun bir tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşmuştu.

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Beyninde tümör tespit edilen şarkıcı Şimal ameliyata girdi! Nişanlısı duygulandırdı! Güçlü kadınım dayan az kaldı

Şimal, sevinçli haberi sosyal medya üzerinden "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz!" sözleriyle duyurmuştu.

Beyninde tümör tespit edilen şarkıcı Şimal ameliyata girdi! Nişanlısı duygulandırdı! Güçlü kadınım dayan az kaldı

Ancak ünlü şarkıcı Şimal, sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini üzdü.

Beyninde tümör tespit edilen şarkıcı Şimal ameliyata girdi! Nişanlısı duygulandırdı! Güçlü kadınım dayan az kaldı

Ünlü şarkıcı aldığı kötü haber ile sarsıldı.

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