Giriş Tarihi: 17.01.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
15:59
Beyninde tümör tespit edilen şarkıcı Şimal ameliyata girdi! Nişanlısı duygulandırdı! "Güçlü kadınım dayan az kaldı"
'Ucuz Roman', 'Ferman' ve 'Ağla Ağla' gibi şarkılarıyla bilinen ünlü şarkıcı Şimal'den geçtiğimiz günlerde kötü haber geldi. Daha önce meme kanserini yenen Şimal, beyninde tümör olduğunu açıkladı. Hastaneye yatırılan ünlü şarkıcı ameliyata girdi. Şimal'in sedyeyle ameliyathane götürüldüğü anları yayınlayan nişanlısı, "Güçlü kadınım benim dayan az kaldı" diyerek herkesi duygulandırdı.