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Haberler Galeri Şarkıcı Zara'dan sahnede annesine doğum günü sürprizi! Zara'nın 'Mavişim' diye sevdiği güzel annesine bakın!
Giriş Tarihi: 01.01.2024 15:53 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 17:04

Şarkıcı Zara'dan sahnede annesine doğum günü sürprizi! Zara'nın 'Mavişim' diye sevdiği güzel annesine bakın!

Son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından söz ettiren şarkıcı Zara sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara yılbaşında da dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkıcı Zara'dan sahnede sürpriz bir kutlama da geldi. Zara, kendisini dinleyenler arasındaki annesinin doğum gününü hayranlarıyla kutladı. Sahneye davet ettiği annesine mum üfleten Zara bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Zara'nın "mavişim" diye sevdiği annesinin güzelliğine övgüler yağdı. İşte şarkıcı Zara'nın annesi...

Şarkıcı Zara’dan sahnede annesine doğum günü sürprizi! Zara’nın ’Mavişim’ diye sevdiği güzel annesine bakın!

Güçlü sesi ve güzelliğiyle bilinen şarkıcı Zara geçtiğimiz günlerde Yeşilköy'de sahne almıştı. Şarkılarıyla kulakların pasını silen Zara sahneden dinleyicileriyle yaptığı sohbetlerde dikkat çeken bir itirafta da bulunmuştu.

Şarkıcı Zara’dan sahnede annesine doğum günü sürprizi! Zara’nın ’Mavişim’ diye sevdiği güzel annesine bakın!

Aslında pilot olmayı çok istediğini ancak annesinin yönlendirmesiyle şarkıcı olduğunu dile getiren Zara "Sizi öyle uçuramadım böyle uçuruyorum" demişti.

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Şarkıcı Zara’dan sahnede annesine doğum günü sürprizi! Zara’nın ’Mavişim’ diye sevdiği güzel annesine bakın!

Zara, itirafı sonrası merak edilen annesini sahnesinde ağırladı.

Şarkıcı Zara’dan sahnede annesine doğum günü sürprizi! Zara’nın ’Mavişim’ diye sevdiği güzel annesine bakın!

Zara, yılbaşında da dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Şarkıcı Zara’dan sahnede annesine doğum günü sürprizi! Zara’nın ’Mavişim’ diye sevdiği güzel annesine bakın!

Şarkıcı Zara'dan sahnede sürpriz bir kutlama da geldi. Zara, kendisini dinleyenler arasındaki annesinin doğum gününü hayranlarıyla kutladı.

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