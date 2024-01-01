Şarkıcı Zara'dan sahnede annesine doğum günü sürprizi! | Video
Son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından söz ettiren şarkıcı Zara sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara yılbaşında da dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkıcı Zara'dan sahnede sürpriz bir kutlama da geldi. Zara, kendisini dinleyenler arasındaki annesinin doğum gününü hayranlarıyla kutladı. Sahneye davet ettiği annesine mum üfleten Zara bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Zara'nın "mavişim" diye sevdiği annesinin güzelliğine övgüler yağdı. İşte şarkıcı Zara'nın annesi...
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