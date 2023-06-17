Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Seda Sayan derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ile eşinin kollarında süzüldü... Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'den romantik dans!
Giriş Tarihi: 17.06.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 11:38

Seda Sayan derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ile eşinin kollarında süzüldü... Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'den romantik dans!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde eşi Çağlar Ökten ile evliliklerindeki birinci yılını kutlamış ve Paris tatiline çıkmıştı. Son olarak katıldıkları bir düğünde romantik anlar yaşayan Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten aşklarıyla düşman çatlattı. Ünlü çift "Bir yer bulalım dünyadan uzak..." şarkısında düet yaparak dans etti. Seda Sayan derin dekolteli siyah elbisesi ile eşinin kollarında süzüldü... İşte Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten romantik dansı...

Seda Sayan derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ile eşinin kollarında süzüldü... Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’den romantik dans!

Mutlu birliktelikleriyle göz dolduran Seda Sayan ile Çağlar Ökten çifti, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile sık sık adlarından söz ettiriyor. İkili son olarak romantik dansları ve birlikte söyledikleri "Dünyadan Uzak" şarkısıyla beğeni topladı...

Seda Sayan derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ile eşinin kollarında süzüldü... Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’den romantik dans!

Seda Sayan, geçen yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Seda Sayan derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ile eşinin kollarında süzüldü... Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’den romantik dans!

Oğlu Oğulcan Engin'in katılmadığı düğün olay yaratmış, magazin gündemine damga vurmuştu.

Seda Sayan derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ile eşinin kollarında süzüldü... Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’den romantik dans!

Söyledikleri "Manidar" şarkısı ile müzik listelerine giren Seda Sayan ile Çağlar Ökten kliplerinde de adeta aşk tazelemişti.

Seda Sayan derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ile eşinin kollarında süzüldü... Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’den romantik dans!

Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde eşi Çağlar Ökten ile evliliklerindeki birinci yılını kutlamış ve Paris tatiline çıkmıştı. Son olarak katıldıkları bir düğünde romantik anlar yaşayan Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten aşklarıyla düşman çatlattı.

SON DAKİKA