Seda Sayan derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ile eşinin kollarında süzüldü... Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’den romantik dans!

Giriş Tarihi: 17.06.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 11:38

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde eşi Çağlar Ökten ile evliliklerindeki birinci yılını kutlamış ve Paris tatiline çıkmıştı. Son olarak katıldıkları bir düğünde romantik anlar yaşayan Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten aşklarıyla düşman çatlattı. Ünlü çift "Bir yer bulalım dünyadan uzak..." şarkısında düet yaparak dans etti. Seda Sayan derin dekolteli siyah elbisesi ile eşinin kollarında süzüldü... İşte Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten romantik dansı...