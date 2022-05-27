Serenay Sarıkaya süper minisi ile nasıl poz vereceğini şaşırdı! Serenay’dan bol firikikli ilginç paylaşım!

Hayatı, işleri, aşkları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu Serenay Sarıkaya bu kez ilginç pozuyla sosyal medyayı yıktı. Şimdilerde bir jean markasının yüzü olan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde farklı baş aksesuarlı pozu ile çok konuşulmuştu. 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'a "Altı kaval, üstü Şişhane" yorumları yapılmıştı.