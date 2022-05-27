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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya süper minisi ile nasıl poz vereceğini şaşırdı! Serenay'dan bol firikikli ilginç paylaşım!
Giriş Tarihi: 27.05.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 11:24

Serenay Sarıkaya süper minisi ile nasıl poz vereceğini şaşırdı! Serenay'dan bol firikikli ilginç paylaşım!

Hayatı, işleri, aşkları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu Serenay Sarıkaya bu kez ilginç pozuyla sosyal medyayı yıktı. Şimdilerde bir jean markasının yüzü olan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde farklı baş aksesuarlı pozu ile çok konuşulmuştu. 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'a "Altı kaval, üstü Şişhane" yorumları yapılmıştı. Son olarak bir ödül törenine katılan Serenay Sarıkaya öncesinde kaltuğun üzerine çıkarak verdiği pozlarla ilgi odağı oldu. Süper minisi ve yüksek topuk ayakkabıları ile koltuğun üzerinde poz veren Serenay Sarıkaya'ya "Nasıl poz vereceğini şaşırdı artık" yorumları geldi. İşte süper minisi ile cesur pozlar veren Serenay Sarıkaya'nın yeni paylaşımı...

Serenay Sarıkaya süper minisi ile nasıl poz vereceğini şaşırdı! Serenay’dan bol firikikli ilginç paylaşım!

Hayatı, işleri, aşkları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu Serenay Sarıkaya bu kez ilginç pozuyla sosyal medyayı yıktı. Şimdilerde bir jean markasının yüzü olan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde farklı baş aksesuarlı pozu ile çok konuşulmuştu. 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'a "Altı kaval, üstü Şişhane" yorumları yapılmıştı.

Serenay Sarıkaya süper minisi ile nasıl poz vereceğini şaşırdı! Serenay’dan bol firikikli ilginç paylaşım!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, her hareketiyle sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında yer almayı başarıyor. Sosyal medya hesabı Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi bulunan Serenay Sarıkaya, her paylaşımıyla oldukça ses getiriyor.

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Serenay Sarıkaya süper minisi ile nasıl poz vereceğini şaşırdı! Serenay’dan bol firikikli ilginç paylaşım!

Ünlü oyuncu Sarıkaya'nın geçtiğimiz günlerde kalça dansı yaptığı anlar sosyal medyada hızla yayılmıştı.

Serenay Sarıkaya süper minisi ile nasıl poz vereceğini şaşırdı! Serenay’dan bol firikikli ilginç paylaşım!

29 yaşındaki ünlü oyuncununn dans videosu hayranları tarafından oldukça beğenilmişti.

Serenay Sarıkaya süper minisi ile nasıl poz vereceğini şaşırdı! Serenay’dan bol firikikli ilginç paylaşım!

Limon Ağacı ve Adanalı dizilerilerinin ardından Lale Devri projesiyle çıkışını yakalayan Serenay Sarıkaya, ardından Medcezir dizisiyle büyük üne kavuştu.

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