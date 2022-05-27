Serenay Sarıkaya süper minisi ile nasıl poz vereceğini şaşırdı! Serenay’dan bol firikikli ilginç paylaşım!

Giriş Tarihi: 27.05.2022 11:18
Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
11:24
Hayatı, işleri, aşkları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu Serenay Sarıkaya bu kez ilginç pozuyla sosyal medyayı yıktı. Şimdilerde bir jean markasının yüzü olan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde farklı baş aksesuarlı pozu ile çok konuşulmuştu. 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'a "Altı kaval, üstü Şişhane" yorumları yapılmıştı. Son olarak bir ödül törenine katılan Serenay Sarıkaya öncesinde kaltuğun üzerine çıkarak verdiği pozlarla ilgi odağı oldu. Süper minisi ve yüksek topuk ayakkabıları ile koltuğun üzerinde poz veren Serenay Sarıkaya'ya "Nasıl poz vereceğini şaşırdı artık" yorumları geldi. İşte süper minisi ile cesur pozlar veren Serenay Sarıkaya'nın yeni paylaşımı...