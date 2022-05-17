Serenay Sarıkaya süper minisiyle dans etti, yeni tarzıyla çok beğenildi | Video

Oyuncu Serenay Sarıkaya, reklam yüzü olduğu jean markasının lansmanında tarzıyla dikkat çekti. Oyuncunun ilginç stili sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun özellikle başına taktığı Kleopatra'yı andıran taşlı aksesuar çok beğenildi. Serenay Sarıkaya'nın süper minisiyle dans ettiği anlar sosyal medyada adeta olay yarattı.