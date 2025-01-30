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Haberler Galeri Şıklığıyla Paris’in altını üstüne getirmişti! Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik Paris’te buluştu!
Giriş Tarihi: 30.01.2025 11:19 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 11:31

Şıklığıyla Paris’in altını üstüne getirmişti! Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik Paris’te buluştu!

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, şıklığıyla katıldığı Paris Moda Haftası'nı altını üstüne getirdi. Önce giydiği beyaz elbisesiyle, ardından da siyah kıyafetiyle ilgi toplayan Tuba Büyüküstün, en çok beğenilen ve ilgi toplayan ünlülerden oldu. Ünlü oyuncu, dün kendisi gibi bir dönem Fransa'da yaşayan Fırat Çelik'le bir araya geldi. Bu sürpriz buluşma sosyal medyada da ilgi çekti. İşte o buluşmadan dikkat çeken kare!

Şıklığıyla Paris’in altını üstüne getirmişti! Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik Paris’te buluştu!

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi çeken ünlülerden!

Şıklığıyla Paris’in altını üstüne getirmişti! Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik Paris’te buluştu!

PARİS MODA HAFTASI'NA KATILDI

Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün Paris Moda Haftası'na katıldı.

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Şıklığıyla Paris’in altını üstüne getirmişti! Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik Paris’te buluştu!

İKİ KIYAFETİYLE DE BÜYÜLEDİ

Tuba Büyüküstün önce giydiği beyaz elbisesiyle ardından da siyah kıyafetiyle beğeni topladı.

Şıklığıyla Paris’in altını üstüne getirmişti! Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik Paris’te buluştu!

DÜN PAYLAŞIMIYLA İLGİ ÇEKTİ

Şıklığıyla oldukça beğenilen oyuncu, dün sosyal medya paylaşımıyla da adından söz ettirdi.

Şıklığıyla Paris’in altını üstüne getirmişti! Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik Paris’te buluştu!

FIRAT ÇELİK'LE SÜRPRİZ BULUŞMA!

Ünlü oyuncu, dün kendisi gibi bir dönem Fransa'da yaşayan Fırat Çelik'le bir araya geldi.

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