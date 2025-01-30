Giriş Tarihi: 30.01.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
11:31
Şıklığıyla Paris’in altını üstüne getirmişti! Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik Paris’te buluştu!
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, şıklığıyla katıldığı Paris Moda Haftası'nı altını üstüne getirdi. Önce giydiği beyaz elbisesiyle, ardından da siyah kıyafetiyle ilgi toplayan Tuba Büyüküstün, en çok beğenilen ve ilgi toplayan ünlülerden oldu. Ünlü oyuncu, dün kendisi gibi bir dönem Fransa'da yaşayan Fırat Çelik'le bir araya geldi. Bu sürpriz buluşma sosyal medyada da ilgi çekti. İşte o buluşmadan dikkat çeken kare!