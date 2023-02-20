SON DAKİKA: Depremde vefat eden Taha Duymaz defnedildi! Taha Duymaz’ın kardeşinden mezarının başında yürek yakan paylaşım!

Hatay'da yokluk içinde yaşarken çektiği yemek videoları ile birdenbire ünlenen ve hayatı değişen fenomen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerde enkaz altında kalarak yaşamını yitirmişti. Asrın felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'dan depremin 12. gününde acı haber gelmişti. 19 yaşında hayata veda eden Taha Duymaz ve kardeşi Melek Duymaz toprağa verildi. Enkaz başında umutla bekleyen ve acı haberler sarsılan kardeşlerinden Burak Duymaz bu defa Taha Duymaz'ın mezarı başından paylaşımda bulunarak yürekleri sızlattı. İşte Taha Duymaz'ın kardeşi Burak Duymaz'ın hüzünlendiren paylaşımı...