SON DAKİKA: Depremde vefat eden Taha Duymaz defnedildi! Taha Duymaz’ın kardeşinden mezarının başında yürek yakan paylaşım!

Hatay'da yaşadığı köy evinin mutfağında çektiği yemek videoları ile dikkat çeken sonrasında adını büyük bir kitleye duyurmayı başaran fenomen Taha Duymaz genç yaşta hayata veda etti. Ölüm onu yine her şeyin başladığı memleketi Hatay'da buldu.