Giriş Tarihi: 14.03.2023 10:55
Güncelleme Tarihi: 14.03.2023
11:15
SON DAKİKA HABER: Sahnede fenalaşarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı! 68 yaşındaki usta oyuncu Haluk Bilginer’in son sağlık durumu…
Usta oyuncu Haluk Bilginer'in son sağlık durumu… Dün akşam sahnelenen Kundakçı tiyatro oyununun ikinci perdesinde fenalaşan Haluk Bilginer, ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyadan duyurulan son dakika haberine göre; Haluk Bilginer'in son sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Oyun Atölyesi, Haluk Bilginer'in tansiyon sorunu yaşadığını ve durumunun gayet iyi olduğunu belirtti.