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Haberler Galeri SON DAKİKA HABER: Sahnede fenalaşarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı! 68 yaşındaki usta oyuncu Haluk Bilginer’in son sağlık durumu…
Giriş Tarihi: 14.03.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 11:15

SON DAKİKA HABER: Sahnede fenalaşarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı! 68 yaşındaki usta oyuncu Haluk Bilginer’in son sağlık durumu

Usta oyuncu Haluk Bilginer'in son sağlık durumu… Dün akşam sahnelenen Kundakçı tiyatro oyununun ikinci perdesinde fenalaşan Haluk Bilginer, ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyadan duyurulan son dakika haberine göre; Haluk Bilginer'in son sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Oyun Atölyesi, Haluk Bilginer'in tansiyon sorunu yaşadığını ve durumunun gayet iyi olduğunu belirtti.

SON DAKİKA HABER: Sahnede fenalaşarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı! 68 yaşındaki usta oyuncu Haluk Bilginer’in son sağlık durumu…

Usta oyuncu Haluk Bilginer, Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Kundakçı isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde fenalaştı.

SON DAKİKA HABER: Sahnede fenalaşarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı! 68 yaşındaki usta oyuncu Haluk Bilginer’in son sağlık durumu…

Haluk Bilginer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Apar topar Üsküdar'daki özel bir hastaneye getirilen usta oyuncu, sevenlerini korkuttu.

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SON DAKİKA HABER: Sahnede fenalaşarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı! 68 yaşındaki usta oyuncu Haluk Bilginer’in son sağlık durumu…

"DURUMU GAYET İYİ, SİZLERE SEVGİLERİNİ YOLLUYOR"

Tedavi altına alınan Haluk Bilginer'in bilincinin açık olduğu belirtildi. Ekip arkadaşları, 68 yaşındaki Haluk Bilginer'in tansiyon sorunu yaşadığını ifade etti.

Haluk Bilginer sahnede fenalaştı! Haluk Bilginer'in sağlık durumu nasıl? | Video

SON DAKİKA HABER: Sahnede fenalaşarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı! 68 yaşındaki usta oyuncu Haluk Bilginer’in son sağlık durumu…

Oyun Atölyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Bilginer'in durumuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

SON DAKİKA HABER: Sahnede fenalaşarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı! 68 yaşındaki usta oyuncu Haluk Bilginer’in son sağlık durumu…

"Merak eden sevgili seyircilerimiz, bu akşam oyunda Haluk beyin tansiyonu düşmüştür.

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