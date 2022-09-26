Survivor aşıkları Mert Öcal ile Sude Burcu’dan güzel haber! Survivor Mert Öcal herkesin önünde diz çöküp evlenme teklifi etti!

Survivor All Star 2022'de aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ile Sude Burcu'dan güzel haber geldi. Yaz boyuncu yaptıkları tatil paylaşımlarıyla aşklarını gözler önüne seren Mert Öcal ile Sude Burcu evlilik yolunda ilk adımı attı. Survivor Mert Öcal doğum gününde sevgilisi Sude Burcu'ya sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Sosyal medya Mert Öcal'n evlilik teklifini konuşuyor. Herkesin önünde diz çöküp evlilik teklifi yapan Mert Öcal sevgilisi Sude Burcu'dan 'Evet' yanıtını aldı. İşte dolu dizgin aşk yaşayan Mert Öcal ile Sude Burcu'nun romantik anları...