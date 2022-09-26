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Haberler Galeri Survivor aşıkları Mert Öcal ile Sude Burcu'dan güzel haber! Survivor Mert Öcal herkesin önünde diz çöküp evlenme teklifi etti!
Giriş Tarihi: 26.09.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 09:35

Survivor aşıkları Mert Öcal ile Sude Burcu'dan güzel haber! Survivor Mert Öcal herkesin önünde diz çöküp evlenme teklifi etti!

Survivor All Star 2022'de aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ile Sude Burcu'dan güzel haber geldi. Yaz boyuncu yaptıkları tatil paylaşımlarıyla aşklarını gözler önüne seren Mert Öcal ile Sude Burcu evlilik yolunda ilk adımı attı. Survivor Mert Öcal doğum gününde sevgilisi Sude Burcu'ya sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Sosyal medya Mert Öcal'n evlilik teklifini konuşuyor. Herkesin önünde diz çöküp evlilik teklifi yapan Mert Öcal sevgilisi Sude Burcu'dan 'Evet' yanıtını aldı. İşte dolu dizgin aşk yaşayan Mert Öcal ile Sude Burcu'nun romantik anları...

Survivor aşıkları Mert Öcal ile Sude Burcu’dan güzel haber! Survivor Mert Öcal herkesin önünde diz çöküp evlenme teklifi etti!

Survivor ile adını milyonlara duyuran oyuncu ve model Mert Öcal bir süredir, Survivor'da birlikte yarıştığı Sude Burcu ile aşk yaşıyor.

Survivor aşıkları Mert Öcal ile Sude Burcu’dan güzel haber! Survivor Mert Öcal herkesin önünde diz çöküp evlenme teklifi etti!

Survivor'da Makbule Şakalakoğlu ile ilişkisi varken Sude ile de birlikte olduğu iddia edilen Mert Öcal yarışmadan sonra da Sude Burcu ile ilişkisini sürdürdü.

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Survivor aşıkları Mert Öcal ile Sude Burcu’dan güzel haber! Survivor Mert Öcal herkesin önünde diz çöküp evlenme teklifi etti!

Survivor All Star 2022'de aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ile Sude Burcu'dan güzel haber geldi.

Survivor aşıkları Mert Öcal ile Sude Burcu’dan güzel haber! Survivor Mert Öcal herkesin önünde diz çöküp evlenme teklifi etti!

Yaz boyuncu yaptıkları tatil paylaşımlarıyla aşklarını gözler önüne seren Mert Öcal ile Sude Burcu evlilik yolunda ilk adımı attı.

Survivor aşıkları Mert Öcal ile Sude Burcu’dan güzel haber! Survivor Mert Öcal herkesin önünde diz çöküp evlenme teklifi etti!

Sosyal medya Mert Öcal'n evlilik teklifini konuşuyor.

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