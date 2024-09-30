Survivor Mert Öcal ile Sude Burcu’nun düğününde Aleyna Kalaycıoğlu ile Rapçi Canbay’dan evlilik müjdesi!

Giriş Tarihi: 30.09.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024
14:37
Survivor'da başlayan aşk nikah masasına taşındı! Eski Survivor yarışmacılarından Mert Öcal ile Sude Burcu dün gerçekleşen görkemli bir düğünle evlendi. Genç çifti sevenleri yalnız bırakmazken, sanat camiasından isimler ve ikilinin Survivor'dan arkadaşları da nikaha katılanlar arasındaydı. Aleyna Kalaycıoğlu, Mert Öcal ile Sude Burcu'nun düğününe rapçi sevgilisi Canbay ile el ele geldi. Survivor sonrası kendisi de müzik sektörüne giren Aleyna Kalaycıoğlu'ndan evlilik sorusuna sürpriz yanıt geldi... Aleyna Kalaycıoğlu ile Canbay evleniyor mu?