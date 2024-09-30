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Haberler Galeri Survivor Mert Öcal ile Sude Burcu'nun düğününde Aleyna Kalaycıoğlu ile Rapçi Canbay'dan evlilik müjdesi!
Giriş Tarihi: 30.09.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 14:37

Survivor Mert Öcal ile Sude Burcu'nun düğününde Aleyna Kalaycıoğlu ile Rapçi Canbay'dan evlilik müjdesi!

Survivor'da başlayan aşk nikah masasına taşındı! Eski Survivor yarışmacılarından Mert Öcal ile Sude Burcu dün gerçekleşen görkemli bir düğünle evlendi. Genç çifti sevenleri yalnız bırakmazken, sanat camiasından isimler ve ikilinin Survivor'dan arkadaşları da nikaha katılanlar arasındaydı. Aleyna Kalaycıoğlu, Mert Öcal ile Sude Burcu'nun düğününe rapçi sevgilisi Canbay ile el ele geldi. Survivor sonrası kendisi de müzik sektörüne giren Aleyna Kalaycıoğlu'ndan evlilik sorusuna sürpriz yanıt geldi... Aleyna Kalaycıoğlu ile Canbay evleniyor mu?

Survivor Mert Öcal ile Sude Burcu’nun düğününde Aleyna Kalaycıoğlu ile Rapçi Canbay’dan evlilik müjdesi!

Survivor ile ünlenen ve sonrasında albüm çıkaran Aleyna Kalaycıoğlu bir süredir rapçi Canbay ile aşk yaşıyordu. Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren ve nazardan çok korktuklarını dile getiren Aleyna Kalaycıoğlu ile Canbay bombayı patlattı!

Survivor Mert Öcal ile Sude Burcu’nun düğününde Aleyna Kalaycıoğlu ile Rapçi Canbay’dan evlilik müjdesi!

Son olarak Survivor'dan arkadaşları Mert Öcal ile Sude Burcu'nun düğününde ortaya çıkan çiftten sürpriz açıklama geldi.

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Survivor Mert Öcal ile Sude Burcu’nun düğününde Aleyna Kalaycıoğlu ile Rapçi Canbay’dan evlilik müjdesi!

Survivor'da başlayan aşk nikah masasına taşındı! Eski Survivor yarışmacılarından Mert Öcal ile Sude Burcu dün gerçekleşen görkemli bir düğünle evlendi.

Survivor Mert Öcal ile Sude Burcu’nun düğününde Aleyna Kalaycıoğlu ile Rapçi Canbay’dan evlilik müjdesi!

Eylül 2022'de aile arasında düzenlenen törenle evlilik yolunda ilk adımı atan Mert Öcal (42) ile kendisinden 15 yaş küçük Sude Burcu muradına erdi.

Survivor Mert Öcal ile Sude Burcu’nun düğününde Aleyna Kalaycıoğlu ile Rapçi Canbay’dan evlilik müjdesi!

Genç çifti sevenleri yalnız bırakmazken, sanat camiasından isimler ve ikilinin Survivor'dan arkadaşları da nikaha katılanlar arasındaydı. Aleyna Kalaycıoğlu, Mert Öcal ile Sude Burcu'nun düğününe rapçi sevgilisi Canbay ile el ele geldi.

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