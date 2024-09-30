Survivor Mert Öcal ile Sude Burcu’nun düğününde Aleyna Kalaycıoğlu ile Rapçi Canbay’dan evlilik müjdesi!

Survivor ile ünlenen ve sonrasında albüm çıkaran Aleyna Kalaycıoğlu bir süredir rapçi Canbay ile aşk yaşıyordu. Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren ve nazardan çok korktuklarını dile getiren Aleyna Kalaycıoğlu ile Canbay bombayı patlattı!