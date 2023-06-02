Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Survivor Sabriye Şengül mankenlere taş çıkarıyor! Estetiğin dibine vurdu!
Giriş Tarihi: 02.06.2023 16:31 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 16:33

Survivor Sabriye Şengül mankenlere taş çıkarıyor! Estetiğin dibine vurdu!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla iddiasını ortaya koyan Sabriye Şengül kaslı vücudu ile beğeni topluyor. Survivor Sabriye Şengül estetiği abartınca bambaşka biri oldu! Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül değişimi ile sosyal medyayı salladı. Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı. Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok. Yaz aylarında paylaştığı bikinili pozları ile çok konuşulan Sabriye Şengül takipçilerinden tam not almıştı. Sabriye'nin son halini gören Jennifer Lopez'e benzetti. İşte mankenlere taş çıkaran Survivor Sabriye Şengül'ün son hali...

Survivor Sabriye Şengül mankenlere taş çıkarıyor! Estetiğin dibine vurdu!

Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok. Sabriye Şengül iddialı pozları ile yaktı geçti. Sabriye Şengül'ün son hali "Estetik sen nelere kadirsin" dedirtti!

Survivor Sabriye Şengül mankenlere taş çıkarıyor! Estetiğin dibine vurdu!

Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı.

Survivor Sabriye Şengül fit haliyle mankenlere taş çıkarıyor | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor Sabriye Şengül mankenlere taş çıkarıyor! Estetiğin dibine vurdu!

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül değişimi ile sosyal medyayı salladı

Survivor Sabriye Şengül mankenlere taş çıkarıyor! Estetiğin dibine vurdu!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla iddiasını ortaya koyan Sabriye Şengül kaslı vücudu ile beğeni topluyor.

Survivor Sabriye Şengül mankenlere taş çıkarıyor! Estetiğin dibine vurdu!

Yaz aylarında bikinili pozları ile boy gösteren Sabriye Şengül takipçilerinden tam not almıştı.

SON DAKİKA