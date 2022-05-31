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Haberler Galeri Tuğba Ekinci leopar bikinisiyle ayna karşısında dans etti! "Bikini altın küçük gelmiş" yorumları yağdı
Giriş Tarihi: 31.05.2022 12:41 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 12:50

Tuğba Ekinci leopar bikinisiyle ayna karşısında dans etti! "Bikini altın küçük gelmiş" yorumları yağdı

Sosyal medyada yaptığı yorumlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, son paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. Sivri dili ve cüretkar pozların kadını Tuğba Ekinci'nin bikinli paylaşımı yürek hoplattı. 44 yaşındaki güzel şarkıcı, bu kez de yatak odasından bikinisiyle aynadan kendini çekti. Ekinci ardından leopar desenli bikinisiyle dans ettiği anları yayınladı. Çok sayıda yorum beğeni alan Tuğba Ekinci'nin paylaşımına ise takipçileri, "Bikini altın küçük gelmiş" yorumunda bulundu. İşte Tuğba Ekinci'nin bikinli ayna pozu...

Tuğba Ekinci leopar bikinisiyle ayna karşısında dans etti! Bikini altın küçük gelmiş yorumları yağdı

'O Şimdi Asker' şarkısı ile şöhreti yakalan Tuğba Ekinci, cesur paylaşımlarıyla adından sıkça bahsettiriyor. 44 yaşındaki ünlü şarkıcı vücudunu havluyla sardığı çıplak pozunu takipçileriyle paylaşmıştı. Ekinci'nin iddialı pozu beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu. Ekinci şimdi de ayna kaşısında bikinisiyle dans ettiği anları paylaştı.

Tuğba Ekinci leopar bikinisiyle ayna karşısında dans etti! Bikini altın küçük gelmiş yorumları yağdı

Tuğba Ekinci, Sapanca'da bulunan bir mekânda sahne almıştı. Ekinci, söylediği şarkılarla kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

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Tuğba Ekinci leopar bikinisiyle ayna karşısında dans etti! Bikini altın küçük gelmiş yorumları yağdı

Ünlü isim konserinm ardından tatil karelerini peş peşe yayınladı. Sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif şekilde kullanan Tuğba Ekinci, çıplak vücuduna havlu sardı. Yarı çıplak pozlarıyla dikkat çeken şarkıcıya ise binlerce yorum geldi.

Tuğba Ekinci leopar bikinisiyle ayna karşısında dans etti! Bikini altın küçük gelmiş yorumları yağdı

"Limonlarla portakalları karıştırmayın"

Ekinci, bu sefer de yatak odasından leopar desenli küçücük bikinisiyle aynadan poz verdi.

Tuğba Ekinci leopar bikinisiyle ayna karşısında dans etti! Bikini altın küçük gelmiş yorumları yağdı

44 yaşındaki Ekinci, pozuna ise "Daha iyisi gelmez. Limonlarla portakalları karıştırmayın." notunu düştü.

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