Giriş Tarihi: 31.05.2022 12:41 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 12:50

Tuğba Ekinci leopar bikinisiyle ayna karşısında dans etti! "Bikini altın küçük gelmiş" yorumları yağdı

Sosyal medyada yaptığı yorumlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, son paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. Sivri dili ve cüretkar pozların kadını Tuğba Ekinci'nin bikinli paylaşımı yürek hoplattı. 44 yaşındaki güzel şarkıcı, bu kez de yatak odasından bikinisiyle aynadan kendini çekti. Ekinci ardından leopar desenli bikinisiyle dans ettiği anları yayınladı. Çok sayıda yorum beğeni alan Tuğba Ekinci'nin paylaşımına ise takipçileri, "Bikini altın küçük gelmiş" yorumunda bulundu. İşte Tuğba Ekinci'nin bikinli ayna pozu...