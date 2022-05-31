Video Yaşam Tuğba Ekinci leopar bikinisiyle ayna karşısında dans etti, sosyal medyada yorum yağdı | Video
Tuğba Ekinci leopar bikinisiyle ayna karşısında dans etti, sosyal medyada yorum yağdı | Video

Tuğba Ekinci leopar bikinisiyle ayna karşısında dans etti, sosyal medyada yorum yağdı | Video

31.05.2022 | 13:44

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Sosyal medyada yaptığı yorumlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, son paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. 44 yaşındaki güzel şarkıcı, bu kez de yatak odasından bikinisiyle aynadan kendini çekti. Ekinci ardından leopar desenli bikinisiyle dans ettiği anları yayınladı.

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