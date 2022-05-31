Tuğba Ekinci leopar bikinisiyle ayna karşısında dans etti, sosyal medyada yorum yağdı | Video

Sosyal medyada yaptığı yorumlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, son paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. 44 yaşındaki güzel şarkıcı, bu kez de yatak odasından bikinisiyle aynadan kendini çekti. Ekinci ardından leopar desenli bikinisiyle dans ettiği anları yayınladı.