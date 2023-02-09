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Haberler Galeri Türk milleti tek yürek! Ede Ece duygulandı... "İşte biz böyle bir ülkeyiz, ölene kadar ülkem için çalışacağım!
Giriş Tarihi: 09.02.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 11:40

Türk milleti tek yürek! Ede Ece duygulandı... "İşte biz böyle bir ülkeyiz, ölene kadar ülkem için çalışacağım!

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında tüm Türkiye tek yürek oldu. Sanat camiasındaki pek çok isim elini taşın altına koyarak depremzedeler için canla başla çalışmaya başladı. Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Eda Ece oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla destek olmaya çalışan Eda Ece, dükkanlardaki rafların boşaldığını belirterek "Türk halkı sendeki yürek kimsede yok! işte biz böyle bir ülkeyiz" diyerek duygularını dile getirdi. İşte o paylaşım...

Türk milleti tek yürek! Ede Ece duygulandı... İşte biz böyle bir ülkeyiz, ölene kadar ülkem için çalışacağım!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu! Devletinden vatandaşına, herkes yüzyılın felaketi için canla başla çalışıyor. Sanat dünyası da birlik-beraberlik mesajları veriyor.

Türk milleti tek yürek! Ede Ece duygulandı... İşte biz böyle bir ülkeyiz, ölene kadar ülkem için çalışacağım!

O isimlerden biri de Eda Ece... Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım ile takipçilerini duygulandırdı.

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Türk milleti tek yürek! Ede Ece duygulandı... İşte biz böyle bir ülkeyiz, ölene kadar ülkem için çalışacağım!

Dükkanlardaki rafların boşaldığını gören ve çok duygulanan Eda Ece, şahit olduğu anları sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım ile anlattı:

Türk milleti tek yürek! Ede Ece duygulandı... İşte biz böyle bir ülkeyiz, ölene kadar ülkem için çalışacağım!

"Gezdiğim her yerde bulabildiğim erzak, ilaç, bebek eşyası, kıyafet, dükkanlarında, battaniye her bulabildiğimi aldım ve gördüm ki raflar boş.

Türk milleti tek yürek! Ede Ece duygulandı... İşte biz böyle bir ülkeyiz, ölene kadar ülkem için çalışacağım!

SİZİ ÇOK SEVİYORUM TÜRK HALKI SENDEKİ YÜREK KİMSEDE YOK! HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAKEDİYORSUNUZ.

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