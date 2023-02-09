Giriş Tarihi: 09.02.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 11:40

Türk milleti tek yürek! Ede Ece duygulandı... "İşte biz böyle bir ülkeyiz, ölene kadar ülkem için çalışacağım!

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında tüm Türkiye tek yürek oldu. Sanat camiasındaki pek çok isim elini taşın altına koyarak depremzedeler için canla başla çalışmaya başladı. Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Eda Ece oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla destek olmaya çalışan Eda Ece, dükkanlardaki rafların boşaldığını belirterek "Türk halkı sendeki yürek kimsede yok! işte biz böyle bir ülkeyiz" diyerek duygularını dile getirdi. İşte o paylaşım...