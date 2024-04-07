Giriş Tarihi: 07.04.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
12:08
"Türkiye'nin George Clooney'siyim" diyen 58 yaşındaki Cenk Eren estetik sonrası son halini paylaştı! Yorumlar çok güzel...
Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren "Ben Türkiye'nin George Clooney'siyim" demişti. Cenk Eren, derin yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesine germe işlemi yaptırmış. Estetik modasına uyan Cenk Eren adeta 20 yaş gençleşti. 58 yaşındaki Cenk Eren,estetik sonrası son halini paylaştı. Değişimiyle dikkat çeken Cenk Eren'e hayranlarından güzel yorumlar yağdı... İşte Cenk Eren'in son hali...