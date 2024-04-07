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Haberler Galeri "Türkiye'nin George Clooney'siyim" diyen 58 yaşındaki Cenk Eren estetik sonrası son halini paylaştı! Yorumlar çok güzel...
Giriş Tarihi: 07.04.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 12:08

"Türkiye'nin George Clooney'siyim" diyen 58 yaşındaki Cenk Eren estetik sonrası son halini paylaştı! Yorumlar çok güzel...

Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren "Ben Türkiye'nin George Clooney'siyim" demişti. Cenk Eren, derin yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesine germe işlemi yaptırmış. Estetik modasına uyan Cenk Eren adeta 20 yaş gençleşti. 58 yaşındaki Cenk Eren,estetik sonrası son halini paylaştı. Değişimiyle dikkat çeken Cenk Eren'e hayranlarından güzel yorumlar yağdı... İşte Cenk Eren'in son hali...

Türkiye’nin George Clooney’siyim diyen 58 yaşındaki Cenk Eren estetik sonrası son halini paylaştı! Yorumlar çok güzel...

Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren'den iddialı bir açıklama gelmişti. "Ben Türkiye'nin George Clooney'siyim" diyen Cenk Eren'in geçirdiği estetik operasyonlar sonrası yüzü iyice oturdu.

Türkiye’nin George Clooney’siyim diyen 58 yaşındaki Cenk Eren estetik sonrası son halini paylaştı! Yorumlar çok güzel...

Estetik yaptıran ünlü erkeklere 58 yaşındaki Cenk Eren de dahil oldu. Cenk Eren'in estetikli son halini görenler şarkıcıyı tanımakta zorlandı.

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Türkiye’nin George Clooney’siyim diyen 58 yaşındaki Cenk Eren estetik sonrası son halini paylaştı! Yorumlar çok güzel...

Son olarak yeni yüzü ile paylaşımda bulunan Cenk Eren'e hayranlarından yorum yağdı.

Türkiye’nin George Clooney’siyim diyen 58 yaşındaki Cenk Eren estetik sonrası son halini paylaştı! Yorumlar çok güzel...

Cenk Eren, derin yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesine germe işlemi yaptırmış. Cenk Eren adeta 20 yaş gençleşti. Değişimiyle dikkat çeken Cenk Eren'e hayranlarından beğeni yorumları geldi.

Türkiye’nin George Clooney’siyim diyen 58 yaşındaki Cenk Eren estetik sonrası son halini paylaştı! Yorumlar çok güzel...
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