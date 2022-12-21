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Haberler Galeri Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya rol arkadaşıyla aşkını ilan etti! İşte ilk kareler...
Giriş Tarihi: 21.12.2022 14:34 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 14:40

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya rol arkadaşıyla aşkını ilan etti! İşte ilk kareler...

Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine can veren Özgü Kaya, yeni bir aşka yelken açtı. Güzel oyuncu Özgü Kaya, Burak Serdar Şanal'dan ayrıldıktan sonra kalbinin kapılarını kapamıştı. Bir süredir yalnız olan Özgü Kaya, gönlünü Üç Kız Kardeş dizisindeki rol arkadaşına kaptırdı. İkili, el ele geldikleri alışveriş merkezinden aşkını ilan etti.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya rol arkadaşıyla aşkını ilan etti! İşte ilk kareler...

Güzel oyuncu Özgü Kaya, Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Türkan karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya rol arkadaşıyla aşkını ilan etti! İşte ilk kareler...

Sosyal medya hesabı Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncu paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor.

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya rol arkadaşıyla aşkını ilan etti! İşte ilk kareler...

Kaya, meslektaşı Burak Serdar Şanal ile yaşadığı aşktan sonra kalbinin kapılarını kapamıştı.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya rol arkadaşıyla aşkını ilan etti! İşte ilk kareler...

Genç ve güzel oyuncu, gönlünü Üç Kız Kardeş dizisindeki rol arkadaşına kaptırdı.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya rol arkadaşıyla aşkını ilan etti! İşte ilk kareler...

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