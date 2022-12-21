Giriş Tarihi: 21.12.2022 14:34
Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
14:40
Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya rol arkadaşıyla aşkını ilan etti! İşte ilk kareler...
Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine can veren Özgü Kaya, yeni bir aşka yelken açtı. Güzel oyuncu Özgü Kaya, Burak Serdar Şanal'dan ayrıldıktan sonra kalbinin kapılarını kapamıştı. Bir süredir yalnız olan Özgü Kaya, gönlünü Üç Kız Kardeş dizisindeki rol arkadaşına kaptırdı. İkili, el ele geldikleri alışveriş merkezinden aşkını ilan etti.