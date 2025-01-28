Ünlü oyuncu Edip Tepeli Kardelenler’e dair heyecanını paylaştı

"ÇOK UYUMLU ÇALIŞIYORUZ"

Ayrıca oyuncu, "Nereye varacağınızı bilir, ona hizmet edersiniz. Ama yalnız değilsiniz. Çok hazırlık yapmak, bazen ekip arkadaşınızın alanına girmekle sonuçlanır. Benim bu işte elimi en rahatlatan şeylerden biri de, herkesin ekipçi olması oldu. Serkan Birinci de bize bu imkanı sağlıyor. Çok uyumlu çalışıyoruz. Birbirimizin alanına girmeden, herkesin, kendi kompozisyonunu var etmesi için birbirimize alan açıyoruz. Oynadığım karakter için ilhamımı da kimden aldığımı söylersem, yakın bir akrabama ayıp etmiş olurum. Bana kalsın ama var öyle biri."