Ünlü oyuncu Edip Tepeli Kardelenler’e dair heyecanını paylaştı

Giriş Tarihi: 28.01.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
12:59
Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı atv'nin heyecan yaratan yeni dizisi Kardelenler'in başarılı oyuncusu Edip Tepeli, rolüne ve proje dair heyecanını paylaştı. Ünlü oyuncu, "Her aile sırdır. Bayram gibi başlıyor bizim hikaye. Bütün ailenin bir araya geldiği… Anna Karenina'nın açılış cümlesi hatırımda kaldığı kadarıyla: "Mutlu aileler, birbirine benzer ama mutsuz ailelerin, kendilerine has bir karakteri vardır" dedi.