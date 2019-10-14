Ünlü şarkıcı Aydilge sahnede Mehmetçik için diz çöküp ağıt yaktı! Barış Pınarı Harekatı'na ünlü isimlerden destek çığ gibi büyüyor!

'YALNIZ DEĞİLSİN MEHMEDİM'
Kıraç, Vatan Marşı'na bir de klip çekti. Yeni klibi sosyal medya hesabından "Yalnız değilsin Mehmedim ve asla yalnız olmayacaksın" notuyla paylaştı. Kıraç'ın 'Vatan Marşı' klibi, sosyal medyada birçok kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı. Kıraç, 'Vatan Marşı' ile sosyal medya ortamı Twitter'da da en çok konuşulanlarda birinci sıraya yükselerek Trend Topic oldu.
İşte marşın sözleri:
Olur da düşersem hilal uğruna
Bağrına taş bas da ağlama
Şehitlik atamdan yadigar bana
Ağıtlar yakma anam
Anam anam sağ olsun vatan
Vatan olur mu bu dağdan bu taştan
Koynunda yoksa yatan
Biz doğuştan aşığız şanlı bayrağa
Vurgunuz biz ayla yıldıza
Bir ölürüz bin doğarız sen tasalanma
El değmesin yurduma
Anam anam sağ olsun vatan
Vatan olur mu bu dağdan bu taştan
Koynunda yoksa yatan