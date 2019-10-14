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  • Ünlü şarkıcı Aydilge sahnede Mehmetçik için diz çöküp ağıt yaktı! Barış Pınarı Harekatı'na ünlü isimlerden destek çığ gibi büyüyor!

Ünlü şarkıcı sahnede Mehmetçik için diz çöküp ağıt yaktı! 'na ünlü isimlerden destek çığ gibi büyüyor!

'na ünlü isimlerden destek çığ gibi büyüyor! Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nda çok sayıda köy teröristlerden temizlendi. 9 Ekim'de Başkan 'ın verdiği talimat sonrasında başlayan Barış Pınarı Harekatı'na kararlı bir şekilde devam ediliyor. 'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan büyük operasyonla güvenli bölge sağlanması ve buranın terörist unsurlardan temizlenmesi hedefleniyor. Yüzlerce teröristin etkisiz hale getirildiği Barış Pınarı Harekâtı'na ünlü isimlerden de geliyor. Başarılı sanatçı , askerlerimizi ve asker annelerini unutmadı. Babası emekli askeri hekim olan Aydilge, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin başlattığı operasyona sahnesinden tam destek verdi. Sahne öncesi Türk bayraklarıyla donatılmış salonda mini bir söyleşi yaptı. Konuşmasının ardından hem evlatlarından hem de vatanından ayrı düşen bir annenin dramının anlatıldığı bir dizi için yaptığı jenerik şarkısını, sahnede diz çöküp annelerin gözünün içine bakarak söyleyen Aydilge, yaktığı ağıtla da dinleyicilerine duygusal anlar yaşattı.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 10:56
Ünlü şarkıcı Aydilge sahnede Mehmetçik için diz çöküp ağıt yaktı! Barış Pınarı Harekatı'na ünlü isimlerden destek çığ gibi büyüyor!

'na ünlü isimlerden destek çığ gibi büyüyor! Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nda çok sayıda köy teröristlerden temizlendi. 9 Ekim'de Başkan 'ın verdiği talimat sonrasında başlayan Barış Pınarı Harekatı'na kararlı bir şekilde devam ediliyor. 'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan büyük operasyonla güvenli bölge sağlanması ve buranın terörist unsurlardan temizlenmesi hedefleniyor. Yüzlerce teröristin etkisiz hale getirildiği Barış Pınarı Harekâtı'na ünlü isimlerden de geliyor. Başarılı sanatçı , askerlerimizi ve asker annelerini unutmadı. Babası emekli askeri hekim olan Aydilge, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin başlattığı operasyona sahnesinden tam destek verdi. Sahne öncesi Türk bayraklarıyla donatılmış salonda mini bir söyleşi yaptı. Konuşmasının ardından hem evlatlarından hem de vatanından ayrı düşen bir annenin dramının anlatıldığı bir dizi için yaptığı jenerik şarkısını, sahnede diz çöküp annelerin gözünün içine bakarak söyleyen Aydilge, yaktığı ağıtla da dinleyicilerine duygusal anlar yaşattı.

Ünlü şarkıcı Aydilge sahnede Mehmetçik için diz çöküp ağıt yaktı! Barış Pınarı Harekatı'na ünlü isimlerden destek çığ gibi büyüyor!

, askerlerimizi ve asker annelerini unutmadı. Babası emekli askeri hekim olan Aydilge, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin başlattığı operasyona sahnesinden tam destek verdi. Sahne öncesi Türk bayraklarıyla donatılmış salonda mini bir söyleşi yapıp ve yoğun istek üzerine akustik performans sergileyen Aydilge, daha sonra sahneye çıkarak Yalnızlık Masalı adlı şarkısını seslendirdi. ''Tüm dünyada yalnız bırakılmaya çalışan ülkemiz asla yalnız değil, çünkü bizler varız. Bizi ekonomi ile tehdit edenler Kurtuluş Savaşı'nı ne şartlarda kazandığımızı unutuyorlar. Belki elim silah tutmaz ama bugün ''gel'' desinler mehmetçik için, vatanım için koşa koşa giderim. Tıpkı Nene Hatun gibi... Tıpkı Kara Fatma gibi... Bu milletin kadınlarını ve analarını asla hafife almasınlar. Tarih kitapları Türk kadının yazdığı destanlarla dolu. Gerekirse yine yazarız... '' diyen Aydilge, evlat hasreti çeken, asker yolu gözleyen annelere de selam gönderdi.

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Ünlü şarkıcı Aydilge sahnede Mehmetçik için diz çöküp ağıt yaktı! Barış Pınarı Harekatı'na ünlü isimlerden destek çığ gibi büyüyor!

Konuşmasının ardından hem evlatlarından hem de vatanından ayrı düşen bir annenin dramının anlatıldığı bir dizi için yaptığı jenerik şarkısını, sahnede diz çöküp annelerin gözünün içine bakarak söyleyen , yaktığı ağıtla da dinleyicilerine duygusal anlar yaşattı. Bu anlarda göz yaşlarını tutamadığı dikatlerden kaçmayan başarılı sanatçı, performansını ''Vatan sana canımız feda'' sözleriyle noktalarken seyirciler tarafından dakikalarca alkışlanıp sahneden büyük bir sevgi seli ile uğurlandı.

Ünlü şarkıcı Aydilge sahnede Mehmetçik için diz çöküp ağıt yaktı! Barış Pınarı Harekatı'na ünlü isimlerden destek çığ gibi büyüyor!

'na çok sayıda ünlü isimden destek geldi! Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla TSK'nın yanında olduklarını dile getiren ünlü isimler duyarlılıkları ile Türk halkının da takdirini topladılar. Bu isimlerden biri de sanatçı Kıraç oldu. Söz ve müziği Kıraç'a ait olan "Vatan Marşı", Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) adına geçtiğimiz sene özel bir klip olarak yayınlanmıştı. Barış Pınarı Harekatı'nın 4. gününde aynı marşı kendisi seslendiren Kıraç, klibiyle sosyal medyada beğeni topladı.

Ünlü şarkıcı Aydilge sahnede Mehmetçik için diz çöküp ağıt yaktı! Barış Pınarı Harekatı'na ünlü isimlerden destek çığ gibi büyüyor!

'YALNIZ DEĞİLSİN MEHMEDİM'

Kıraç, Vatan Marşı'na bir de klip çekti. Yeni klibi sosyal medya hesabından "Yalnız değilsin Mehmedim ve asla yalnız olmayacaksın" notuyla paylaştı. Kıraç'ın 'Vatan Marşı' klibi, sosyal medyada birçok kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı. Kıraç, 'Vatan Marşı' ile sosyal medya ortamı Twitter'da da en çok konuşulanlarda birinci sıraya yükselerek Trend Topic oldu.

İşte marşın sözleri:

Olur da düşersem hilal uğruna

Bağrına taş bas da ağlama

Şehitlik atamdan yadigar bana

Ağıtlar yakma anam

Anam anam sağ olsun vatan

Vatan olur mu bu dağdan bu taştan

Koynunda yoksa yatan

Biz doğuştan aşığız şanlı bayrağa

Vurgunuz biz ayla yıldıza

Bir ölürüz bin doğarız sen tasalanma

El değmesin yurduma

Anam anam sağ olsun vatan

Vatan olur mu bu dağdan bu taştan

Koynunda yoksa yatan

Ünlü şarkıcı Aydilge sahnede Mehmetçik için diz çöküp ağıt yaktı! Barış Pınarı Harekatı'na ünlü isimlerden destek çığ gibi büyüyor!

Kıraç'tan Vatan Marşı

Ünlü şarkıcı Aydilge sahnede Mehmetçik için diz çöküp ağıt yaktı! Barış Pınarı Harekatı'na ünlü isimlerden destek çığ gibi büyüyor!

'MEHMETÇİĞİMİZE DUA EDELİM'

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, İzmir Kültürpark'ta konser verdi. Üç saat sahnede kalan Pekkan, repertuvarının yanı sıra "Memleketim" ve "10. Yıl Marşı"nı okudu. Pekkan, "Vatanımızın bütünlüğünü koruyan ordumuza, Mehmetçiğimize dua edelim. Allah'ım onları korusun" dedi.

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