Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude sosyal medyada ilgi odağı oldu! Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude’nin duru güzelliğine övgüler yağdı…

MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden. Özel hayatı ile oldukça merak edilen MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya'nın kızı da en az kendi kadar popüler. Çektiği videolarla fenomen olan Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya'nın çok sayıda takipçisi var. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaşan Sude Yalçınkaya binlerce küfürlü mesaja maruz kalmıştı. Instagram'da fenomen haline gelen Sude Yalçınkaya kendisine atılan küfürlü mesajlara isyan etmişti. Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude, son paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'nin duru güzelliğine övgüler yağdı…