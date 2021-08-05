Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude sosyal medyada ilgi odağı oldu! Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude’nin duru güzelliğine övgüler yağdı…
Giriş Tarihi: 05.08.2021 15:57 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 16:00

Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude sosyal medyada ilgi odağı oldu! Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude’nin duru güzelliğine övgüler yağdı

MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden. Özel hayatı ile oldukça merak edilen MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya'nın kızı da en az kendi kadar popüler. Çektiği videolarla fenomen olan Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya'nın çok sayıda takipçisi var. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaşan Sude Yalçınkaya binlerce küfürlü mesaja maruz kalmıştı. Instagram'da fenomen haline gelen Sude Yalçınkaya kendisine atılan küfürlü mesajlara isyan etmişti. Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude, son paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'nin duru güzelliğine övgüler yağdı

Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude sosyal medyada ilgi odağı oldu! Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude’nin duru güzelliğine övgüler yağdı…

Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude, son paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'nin duru güzelliğine övgüler yağdı

Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude sosyal medyada ilgi odağı oldu! Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude’nin duru güzelliğine övgüler yağdı…

MasterChef'in sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sosyal medya üzerinden ateş püskürmüştü. Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya kendisine gelen küfürlü mesajlara karşı yayınladığı videoda "ağzınızı yırtarım" diye konuşmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude sosyal medyada ilgi odağı oldu! Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude’nin duru güzelliğine övgüler yağdı…

Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.

Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude sosyal medyada ilgi odağı oldu! Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude’nin duru güzelliğine övgüler yağdı…

Instagram'da fenomen haline gelen Sude Yalçınkaya kendisine atılan küfürlü mesajlara isyan etmişti.

Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude sosyal medyada ilgi odağı oldu! Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude’nin duru güzelliğine övgüler yağdı…

Sude Yalçınkaya yayınladığı videoda hakaretlere karşı "ağzınızı yırtarım" diye yanıt vermişti.

SON DAKİKA