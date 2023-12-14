Giriş Tarihi: 14.12.2023 14:52
Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
14:55
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'dan isyan! '40 kişiyiz nasıl geleceğiz?'
Dokuz çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan bomba açıklamalar. Bebek'te görüntülenen İzzet Yıldızhan, muhabirlerle sohbet etti. Zamanında Tarkan, Erdem Kınay ve Sıla'dan şarkı istediğini ancak vermediklerini belirten sanatçı, "Maalesef bizim sanat camiasında böyle bir ego var. 'Zaten bu parçanın ekmeğini yemişsiniz. 'İyi bir yorumcu neden okumasın?' demeleri gerekiyor ama çekememezlik var" dedi.