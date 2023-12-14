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Haberler Galeri Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'dan isyan! '40 kişiyiz nasıl geleceğiz?'
Giriş Tarihi: 14.12.2023 14:52 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 14:55

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'dan isyan! '40 kişiyiz nasıl geleceğiz?'

Dokuz çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan bomba açıklamalar. Bebek'te görüntülenen İzzet Yıldızhan, muhabirlerle sohbet etti. Zamanında Tarkan, Erdem Kınay ve Sıla'dan şarkı istediğini ancak vermediklerini belirten sanatçı, "Maalesef bizim sanat camiasında böyle bir ego var. 'Zaten bu parçanın ekmeğini yemişsiniz. 'İyi bir yorumcu neden okumasın?' demeleri gerekiyor ama çekememezlik var" dedi.

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan’dan isyan! ’40 kişiyiz nasıl geleceğiz?’

İzzet Yıldızhan, Bebek'te görüntülendi. Ünlü şarkıcı, yılbaşında İzmir'deki otelinde, ailesiyle olacağını söyledi. Üç farklı kadından dokuz çocuğu bulunan ünlü şarkıcı, 'misafirlik' itirafıyla dikkat çekti.

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan’dan isyan! ’40 kişiyiz nasıl geleceğiz?’

"PASTA BÜYÜK, HERKES YESİN"

Milliyet'in haberine göre; Yıldızhan, Aleyna Tilki'nin sahnelerinin engellendiğini açıklamasına, "Kesinlikle doğru... Bizim camia çok enteresan. Büyük balık, küçük balığı yutmaya çalışıyor. Bu çok yanlış. Bunlarla çok karşılaştım. Şarkı vermeme durumu da buna benziyor. Neden yapıyorsunuz? Herkesin dinleyicisi farklı... Pasta büyük, herkes yesin.

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Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan’dan isyan! ’40 kişiyiz nasıl geleceğiz?’

Nankör bir sektörün içindeyiz. Aleyna'nın yaşı daha çok genç. Ona tavsiyem, sindirsin bunlar olacak çünkü. Altın çamura batırsan da altın altındır. Herkes yerini bulur. Benim bulduğum gibi... Burada megalomanlık yapabilirim" ifadelerini kullandı.

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan’dan isyan! ’40 kişiyiz nasıl geleceğiz?’

"GENÇLERE YOL VERİN"

Sanatçı, "Aleyna Tilki son dönemde, 'dünya starıyım' açıklaması yaparak gündemdeydi. Onun kariyerini nasıl görüyorsunuz?" sorusuna, "Şahsen bir 'merhabam' yok. Sosyal medyadan ve demeçlerinden tanıyorum. Evladım yaşında...

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan’dan isyan! ’40 kişiyiz nasıl geleceğiz?’

Genç yaşta şöhret olmanın bazı eksileri var. Orada tutunabilmek ve bir sonraki zamanı doğru değerlendirebilmek çok zor. Gençlik hata yaptırabilir. İleriki zamanda iyi bir kimlik olarak oturacak. İzleyici olarak inanıyorum. İyi okuyor ve hayran kitlesi var. Bir de takdir edin. Biraz gençlere yol verin. Geceleri çalışmıyorum. Başkaları sahne yapsın. Düğünlere gidiyorum. Kıbrıs dışında, gazinolarda çıkmıyorum. Bunu kapattım" yanıtını verdi.

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