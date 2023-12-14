Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan’dan isyan! ’40 kişiyiz nasıl geleceğiz?’

Genç yaşta şöhret olmanın bazı eksileri var. Orada tutunabilmek ve bir sonraki zamanı doğru değerlendirebilmek çok zor. Gençlik hata yaptırabilir. İleriki zamanda iyi bir kimlik olarak oturacak. İzleyici olarak inanıyorum. İyi okuyor ve hayran kitlesi var. Bir de takdir edin. Biraz gençlere yol verin. Geceleri çalışmıyorum. Başkaları sahne yapsın. Düğünlere gidiyorum. Kıbrıs dışında, gazinolarda çıkmıyorum. Bunu kapattım" yanıtını verdi.