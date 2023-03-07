İzzet Yıldızhan, askere giden oğlunu elleriyle traş etti | Video
9 çocuk babası olan şarkıcı İzzet Yıldızhan, en büyük oğlu Mustafa’yı askere uğurlamadan önce elleriyle traş ederek saçlarını kesti. İzzet Yıldızhan, "Hayırlısıyla gidip gelirsin inşallah. Ben bu dünyadan göçünce bu görüntüler size anı olarak kalsın" diyerek takipçilerini duygulandırdı.
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