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Haberler Galeri Usta oyuncu Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Perihan Savaş güzel gelini ve oğlu ile mutlu karesini paylaştı! İşte nişandan ilk kareler
Giriş Tarihi: 29.05.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 10:00

Usta oyuncu Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Perihan Savaş güzel gelini ve oğlu ile mutlu karesini paylaştı! İşte nişandan ilk kareler

Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer, evlilik yolunda ilk adımı attı. Perihan Savaş, oğlu Savaş Zafer'in kar küresinde sevgilisi Melis Ketenci'ye evlilik teklifi ettiği anı Instagram'dan yayınlamıştı. Perihan Savaş, "Bir kar küresiyle başlayan aşk. Mutlu sona ilerliyor. Çok mutlu olun çocuklarım. Ailemize hoşgeldin kızım" diyerek, mutluluğunu paylamıştı. Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer, Melis Ketenci ile evleniyor. Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer aile arasında gerçekleşen sade bir törenle Melis Ketenci ile nişanlandı.

Usta oyuncu Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Perihan Savaş güzel gelini ve oğlu ile mutlu karesini paylaştı! İşte nişandan ilk kareler

Usta oyuncu Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer, Melis Ketenci ile evleniyor. Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer sevgilisi Melis Ketenci ile nişanladı. Perihan Savaş, oğlu ve gelini ile mutlu karesini paylaştı. Usta oyuncu Perihan Savaş'ın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Takipçileri usta oyuncunun paylaşımını beğeni ve yorum yağmuran tuttu.

Usta oyuncu Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Perihan Savaş güzel gelini ve oğlu ile mutlu karesini paylaştı! İşte nişandan ilk kareler

Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer sevgilisi Melis Ketenci ile nişanladı...

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Usta oyuncu Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Perihan Savaş güzel gelini ve oğlu ile mutlu karesini paylaştı! İşte nişandan ilk kareler

Usta oyuncu Perihan Savaş'ın gelini Melis Ketenci'nin nişan paylaşımları sosya medya gündem oldu.

Usta oyuncu Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Perihan Savaş güzel gelini ve oğlu ile mutlu karesini paylaştı! İşte nişandan ilk kareler

Perihan Savaş'ın gelini Melis Ketenci'nin nişan paylaşımları sosyal medya ilgi ile takip edildi.

Usta oyuncu Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Perihan Savaş güzel gelini ve oğlu ile mutlu karesini paylaştı! İşte nişandan ilk kareler

Perihan Savaş paylaşımına 'Kızım tuz yerine bal koymuş kahveye bal gibi olsun hayatınız' notu ekledi.

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