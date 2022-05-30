Giriş Tarihi: 30.05.2022 08:48 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 08:48

Usta oyuncu Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Perihan Savaş güzel gelini ve oğlu ile mutluluğunu paylaştı! İşte nişandan ilk kareler

Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer, evlilik yolunda ilk adımı attı. Perihan Savaş, oğlu Savaş Zafer'in kar küresinde sevgilisi Melis Ketenci'ye evlilik teklifi ettiği anı Instagram'dan yayınlamıştı. Perihan Savaş, "Bir kar küresiyle başlayan aşk. Mutlu sona ilerliyor. Çok mutlu olun çocuklarım. Ailemize hoşgeldin kızım" diyerek, mutluluğunu paylamıştı. Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer, Melis Ketenci ile evleniyor. Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer aile arasında gerçekleşen sade bir törenle Melis Ketenci ile nişanlandı.