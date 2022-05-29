Video Yaşam Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer Melis Ketenci ile nişanlandı | Video
Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer Melis Ketenci ile nişanlandı | Video

Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer Melis Ketenci ile nişanlandı | Video

29.05.2022 | 09:45

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Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer dün akşam sevgilisi Melis Ketenci ile nişanlandı. Çiftin dansları sosyal medyada çok konuşuldu.

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