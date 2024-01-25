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Haberler Galeri Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan Umut Akyürek çıkan haberlere öfke kustu! Açtı ağzını yumdu gözünü!
Giriş Tarihi: 25.01.2024 13:08 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 14:05

Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan Umut Akyürek çıkan haberlere öfke kustu! Açtı ağzını yumdu gözünü!

Yaptırdığı estetiklerle sık sık haber olan Umut Akyürek, çıkan haberlere sert tepki gösterdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı yaptırdığı estetikleri, sayfasından paylaşmayı da ihmal etmiyor. En son yaptırdığı alın daraltma ameliyatının her aşamasını paylaşan Umut Akyürek, gelen eleştirilere öfke kustu. İşte sayısız estetik yaptıran Umut Akyürek'in estetik haberlerine verdiği dikkat çeken tepkisi…

Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan Umut Akyürek çıkan haberlere öfke kustu! Açtı ağzını yumdu gözünü!

Yerli Angelina Jolie olarak anılan Umut Akyürek, yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme gelmeyi ihmal etmiyor. Eski halinden eser kalmayan Umut Akyürek, estetikli olduğuna dair yapılan haberlere ve eleştirilere sert çıktı. Umut Akyürek'in son hali sosyal medyanın diline düşmüştü. İşte Umut Akyürek'in gündem olan o sözleri…

Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan Umut Akyürek çıkan haberlere öfke kustu! Açtı ağzını yumdu gözünü!

Türk sanat müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlar sorası dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie'ye benzemeyi bırakın artık kendisine bile benzemiyor.

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Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan Umut Akyürek çıkan haberlere öfke kustu! Açtı ağzını yumdu gözünü!

Estetik tutkunu Umut Akyürek, son olarak alın daraltma ameliyatı olmuştu.

Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan Umut Akyürek çıkan haberlere öfke kustu! Açtı ağzını yumdu gözünü!

Hayranları tarafından estetiğin dozunu kaçırdığı yönünde eleştirilen Umut Akyürek'in son hali sosyal medyada en çok konuşulanlardan oldu.

Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan Umut Akyürek çıkan haberlere öfke kustu! Açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüzünde botoks, dolgu gibi birçok işlem olan Umut Akyürek'in son haline hayranlarından "Neden bunu kendine yaptın?" yorumları yağdı...

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