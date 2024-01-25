Giriş Tarihi: 25.01.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
14:05
Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan Umut Akyürek çıkan haberlere öfke kustu! Açtı ağzını yumdu gözünü!
Yaptırdığı estetiklerle sık sık haber olan Umut Akyürek, çıkan haberlere sert tepki gösterdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı yaptırdığı estetikleri, sayfasından paylaşmayı da ihmal etmiyor. En son yaptırdığı alın daraltma ameliyatının her aşamasını paylaşan Umut Akyürek, gelen eleştirilere öfke kustu. İşte sayısız estetik yaptıran Umut Akyürek'in estetik haberlerine verdiği dikkat çeken tepkisi…