Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan Umut Akyürek çıkan haberlere öfke kustu! Açtı ağzını yumdu gözünü!

Yerli Angelina Jolie olarak anılan Umut Akyürek, yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme gelmeyi ihmal etmiyor. Eski halinden eser kalmayan Umut Akyürek, estetikli olduğuna dair yapılan haberlere ve eleştirilere sert çıktı. Umut Akyürek'in son hali sosyal medyanın diline düşmüştü. İşte Umut Akyürek'in gündem olan o sözleri…