Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yemin'in yıldızları Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin aşkları dolu dizgin! Özge Yağız: Hayallerimin ötesinde bir evlilik teklifiydi...
Giriş Tarihi: 20.04.2021 15:08 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 15:13

'in yıldızları ve 'nin aşkları dolu dizgin! Özge Yağız: Hayallerimin ötesinde bir evlilik teklifiydi...

dizisinde rol gereği iki aşığı oynayan ve gerçek hayatta da aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri tam gaz devam eden Özge Yağız ve Gökberk Demirci çiftinin, şimdilerde evlilik hazırlığında olduğu konuşuluyor. Sosyal medya hesaplarından da birlikte sık sık paylaşım yapan Özge Yağız ve Gökberk Demirci çifti büyük ilgi görüyor. Oyuncu Özge Yağız, önceki akşam 'de bulunan ofisinde görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinden alan güzel oyuncu Özge Yağız, "Hayallerimin ötesinde bir evlilik teklifiydi" dedi.

Yemin'in yıldızları Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin aşkları dolu dizgin! Özge Yağız: Hayallerimin ötesinde bir evlilik teklifiydi...

dizisinde rol gereği iki aşığı oynayan ve gerçek hayatta da aşk yaşamaya başlamıştı.

Yemin'in yıldızları Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin aşkları dolu dizgin! Özge Yağız: Hayallerimin ötesinde bir evlilik teklifiydi...

İlişkileri tam gaz devam eden ve çiftinin, şimdilerde evlilik hazırlığında olduğu konuşuluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yemin'in yıldızları Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin aşkları dolu dizgin! Özge Yağız: Hayallerimin ötesinde bir evlilik teklifiydi...

Sosyal medya hesaplarından da birlikte sık sık paylaşım yapan ve çifti büyük ilgi görüyor.

Yemin'in yıldızları Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin aşkları dolu dizgin! Özge Yağız: Hayallerimin ötesinde bir evlilik teklifiydi...

Oyuncu , önceki akşam 'de bulunan ofisinde görüntülendi.

Yemin'in yıldızları Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin aşkları dolu dizgin! Özge Yağız: Hayallerimin ötesinde bir evlilik teklifiydi...

Geçtiğimiz günlerde sevgilisinden alan 'in Reyhan'ı güzel oyuncu , "Hayallerimin ötesinde bir evlilik teklifiydi" dedi.

SON DAKİKA