Yemin'in yıldızları Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin aşkları dolu dizgin! Özge Yağız: Hayallerimin ötesinde bir evlilik teklifiydi...

Yemin dizisinde rol gereği iki aşığı oynayan Özge Yağız ve Gökberk Demirci gerçek hayatta da aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri tam gaz devam eden Özge Yağız ve Gökberk Demirci çiftinin, şimdilerde evlilik hazırlığında olduğu konuşuluyor. Sosyal medya hesaplarından da birlikte sık sık paylaşım yapan Özge Yağız ve Gökberk Demirci çifti büyük ilgi görüyor. Oyuncu Özge Yağız, önceki akşam Cihangir'de bulunan ofisinde görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinden evlilik teklifi alan Yemin'in Reyhan'ı güzel oyuncu Özge Yağız, "Hayallerimin ötesinde bir evlilik teklifiydi" dedi.