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Haberler Galeri Yeni boşanan Onur Atilla şarkıcı Nez’le birlikteliğini açıklamıştı! Eski eşten zehir zemberek sözler: Üslubuyla son derece…
Giriş Tarihi: 03.07.2024 18:04 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 18:04

Yeni boşanan Onur Atilla şarkıcı Nez’le birlikteliğini açıklamıştı! Eski eşten zehir zemberek sözler: Üslubuyla son derece…

Güldür Güldür Show'da hayat verdiği İbrahim karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla son dönemde verdiği kilolarla gündemdeydi. 1 yılda 45 kilo veren ünlü oyuncu şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Rüştü Onur Atilla'nın 10 yıllık evliliği bitti. Şarkıcı Nez ile birlikteliğini ilan eden ünlü oyuncu, bu yeni aşkıyla herkesi şaşırttı. Önce şarkıcı Nez konuyla ilgili açıklama yaptı, şimdi ise eski eşten zehir zemberek açıklama geldi. İşte eski eş Sinem Ayyıldız'ın o açıklamaları!

Yeni boşanan Onur Atilla şarkıcı Nez’le birlikteliğini açıklamıştı! Eski eşten zehir zemberek sözler: Üslubuyla son derece…

Güldür Güldür Show'da İbrahim karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekmişti. 1 yılda 45 kilo veren ünlü oyuncu şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Yeni boşanan Onur Atilla şarkıcı Nez’le birlikteliğini açıklamıştı! Eski eşten zehir zemberek sözler: Üslubuyla son derece…

SOSYAL MEDYADAN BÖYLE DUYURDU

Ünlü oyuncu eşinden boşandı. Atilla, konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

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Yeni boşanan Onur Atilla şarkıcı Nez’le birlikteliğini açıklamıştı! Eski eşten zehir zemberek sözler: Üslubuyla son derece…

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Atilla, "2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum. Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgi ile büyümeleri tek dileğim... Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarımızı huzurla, keyifle yaşayabilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Yeni boşanan Onur Atilla şarkıcı Nez’le birlikteliğini açıklamıştı! Eski eşten zehir zemberek sözler: Üslubuyla son derece…

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLARLA AŞKLARINI İLAN ETTİLER

Atilla, şarkıcı Nez'la birlikteliğini resmi olarak duyurdu. İki taraf da yaptığı paylaşımla ilişkilerini herkese açıklamış oldu.

Yeni boşanan Onur Atilla şarkıcı Nez’le birlikteliğini açıklamıştı! Eski eşten zehir zemberek sözler: Üslubuyla son derece…

"YENİ BİR İLİŞKİMİZ BAŞLADI…"

Ünlü şarkıcı Nez, bugün bir mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şarkıcı, "Onur bey çok kısa bir zaman önce evliliğini bitirmiş, aylar önce evleri ayırmışlar, bunu ben bile bilmiyordum. Sadece sosyal medyadan tanıdığım, televizyondan gördüğüm, sevdiğim bir arkadaşımdı. Şimdi yeni bir ilişkimiz başladı. Biz resmi olarak boşandıktan çok sonra bir araya geldik" dedi.

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