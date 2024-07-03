Giriş Tarihi: 03.07.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
18:04
Yeni boşanan Onur Atilla şarkıcı Nez’le birlikteliğini açıklamıştı! Eski eşten zehir zemberek sözler: Üslubuyla son derece…
Güldür Güldür Show'da hayat verdiği İbrahim karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla son dönemde verdiği kilolarla gündemdeydi. 1 yılda 45 kilo veren ünlü oyuncu şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Rüştü Onur Atilla'nın 10 yıllık evliliği bitti. Şarkıcı Nez ile birlikteliğini ilan eden ünlü oyuncu, bu yeni aşkıyla herkesi şaşırttı. Önce şarkıcı Nez konuyla ilgili açıklama yaptı, şimdi ise eski eşten zehir zemberek açıklama geldi. İşte eski eş Sinem Ayyıldız'ın o açıklamaları!