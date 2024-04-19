Giriş Tarihi: 19.04.2024 15:03
Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı! Meğer usta oyuncu Renan Fosforoğlu'nun iki oğlu da kendisinden ünlüymüş
Usta oyuncu Renan Fosforoğlu, rol aldığı sayısız filmle Yeşilçam tarihinde adını altın harflerle yazdırmıştı. 400'ü aşkın filmde oynayan Renan Fosforoğlu, canlandırdığı her karaktere renk veren, komedi – mizah anlayışını seyirciye altın tepsiyle sunmuştu. Usta oyuncu bakkalıktan iş adamlığına, doktorluktan hakimliğe kadar bir çok rolün hakkını vermişti. Genelde iyi adam rollerinde olsa da uyanık karakterlerle de hafızalara kazınan Renan Fosforoğlu'nun kendisinden ünlü iki oğlu bakın kim çıktı....