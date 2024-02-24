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Haberler Galeri Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin güzelliğiyle mest etti! “Annesinin kopyası”
Giriş Tarihi: 24.02.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 08:58

Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin güzelliğiyle mest etti! “Annesinin kopyası”

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Ahu Tuğba'nın Amerika'da yaşayan kızı Anjelik Calvin, güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu. Polis olan Anjelik Calvin herkesi şaşırttı. Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren 2 yaşındaki Anjelik, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizmişti. Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamlamış ve silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun olmuştu. Ahu Tuğba'nın son paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu. Ahu Tuğba'nın takipçileri kızı Anjelik Calvin'in babasının kopyası olduğunu ifade etti.

Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin güzelliğiyle mest etti! “Annesinin kopyası”

Usta oyuncu Ahu Tuğba zaman zaman sosyal medyada eski hallerini paylaşıyor. Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Ahu Tuğbai sosyal medya hesabından kızı Anjelik Calvin'in fotoğrafını paylaştı. Calvin'in son halini görenler, "Güzelliği annesinden miras" yorumları yaptı.

Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin güzelliğiyle mest etti! “Annesinin kopyası”

Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren 29 yaşındaki Anjelik, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizmişti.

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Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin güzelliğiyle mest etti! “Annesinin kopyası”

Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamlamış ve silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun olmuştu.

Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin güzelliğiyle mest etti! “Annesinin kopyası”

'VAMPİRELLA SAÇINI SEVİYOR'

Özel S.W.A.T. polisi olan Calvin'i annesi geçtiğimiz günlerde sosyal medyasından paylaşmıştı. Ahu Tuğba paylaşımına "Vampirella saçını seviyor.

Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin güzelliğiyle mest etti! “Annesinin kopyası”

Benim kızım tatlı bir tavşan. Kendi saçını boyamış... Ah çok çabuk büyüyorlar... Kızımm Anjelique..." notunu düşmüştü.

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