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Haberler Galeri Yeşilçam’ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy yıllar sonra anlattı!
Giriş Tarihi: 27.05.2021 17:18 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 17:20

Yeşilçam’ın 'Altın Çocuğu' anlattı!

Yeşilçam'ın 'Altın Çocuğu' olarak biliniyordu, , sinemaya ilk olarak 1958 yılında 'in yönettiği Günlerim adlı filmle geçti. Sonra 'Ham Meyve' adlı filmde ile oynadı. 1961'de '' filmi için ile kamera karşısına geçti. Özellikle 60'lı yılların başında sayısız filmde rol almıştır. Göksel Arsoy, "Altın Çocuk" takma adıyla bilinmektedir. Amcası, bestekar 'dan 2 yıl dersi aldı ve solist altı olarak sahneye çıktı. Gazinolarda , , , ile çalıştı. 16 yıl en büyük gazinolarda çalıştı. 1962 yılında Kendi adına ""ni kurarak prodüktörlük yaptı. Türk sinemasının usta ismi Göksel Arsoy, yıllar önce '' lakaplı oyuncu 'le çektirdiği fotoğraf karesiyle geçmişi yâd etti.

Yeşilçam’ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy yıllar sonra anlattı!

Türk sinemasının usta ismi , yıllar önce '' lakaplı oyuncu 'le çektirdiği fotoğraf karesiyle geçmişi yâd etti.

Yeşilçam’ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy yıllar sonra anlattı!

Örümcer'le "Altın Çocuk James Bond" filmi için özel bir fotoğraf çekimi yaptıklarını belirten Arsoy şöyle dedi:

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Yeşilçam’ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy yıllar sonra anlattı!

"Yıllarca Caddebostan Maksim ve Bebek Gazinosu'nda aynı kadroda çalıştık. İyi kalpli, neşeli, güzel bir kızdı. Mini etek giyer, dans ederek şarkılarını söylerdi. Bacakları çok güzel olduğu için '' diye anılırdı. 'Altın Çocuk James Bond' afişi için de güzel bir fotoğraf çektirmiştik. O fotoğraf çok konuşuldu."

Yeşilçam’ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy yıllar sonra anlattı!

, film afişi için 'in dizlerine oturarak poz vermişti.

Yeşilçam’ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy yıllar sonra anlattı!
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