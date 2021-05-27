Yeşilçam’ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy yıllar sonra anlattı!

Yeşilçam'ın 'Altın Çocuğu' olarak biliniyordu, Göksel Arsoy, sinemaya ilk olarak 1958 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı filmle geçti. Sonra 'Ham Meyve' adlı filmde Muhterem Nur ile oynadı. 1961'de 'Samanyolu' filmi için Belgin Doruk ile kamera karşısına geçti. Özellikle 60'lı yılların başında sayısız filmde rol almıştır. Göksel Arsoy, "Altın Çocuk" takma adıyla bilinmektedir. Amcası, bestekar Yesari Asım Arsoy'dan 2 yıl Türk Sanat Müziği dersi aldı ve solist altı olarak sahneye çıktı. Gazinolarda Behiye Aksoy, Sevim Tuna, Gönül Yazar, Muazzez Abacı ile çalıştı. 16 yıl en büyük gazinolarda çalıştı. 1962 yılında Kendi adına "Göksel Film Şirketi"ni kurarak prodüktörlük yaptı. Türk sinemasının usta ismi Göksel Arsoy, yıllar önce 'Bayan Bacak' lakaplı oyuncu Serpil Örümcer'le çektirdiği fotoğraf karesiyle geçmişi yâd etti.