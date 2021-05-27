Yeşilçam’ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy yıllar sonra anlattı!

"Yıllarca Caddebostan Maksim ve Bebek Gazinosu'nda aynı kadroda çalıştık. İyi kalpli, neşeli, güzel bir kızdı. Mini etek giyer, dans ederek şarkılarını söylerdi. Bacakları çok güzel olduğu için 'Bayan Bacak' diye anılırdı. 'Altın Çocuk James Bond' afişi için de güzel bir fotoğraf çektirmiştik. O fotoğraf çok konuşuldu."