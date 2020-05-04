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Haberler Galeri Yeşilçam’ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu sosyal medyadan paylaştı! O artık Amerika'da bakın ne yapıyor!

’ın efsane ismi sosyal medyadan paylaştı! O artık Amerika'da bakın ne yapıyor!

Bir zamanlar "'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu, hayranlarına çok uzaklardan aracılığıyla selam gönderiyor. Türk sinemasının "altın çağına" damgasını vuran , uzun süredir kameraların uzağında sakin bir hayat sürüyor. Aynı zamanda iyi bir sosyal medya kullanıcısı da olan Gülşen Bubikoğlu, hayranlarıyla da bu sayede iletişimini koparmıyor. Ünlü yapımcı Türker İnanoğlu ile evli olan Gülşen Bubikoğlu, bir süredir ABD'de yaşayan kızı Zeynep'in yanında. Yeşilçam'ın yıldızı Amerika'da bakın ne yapıyor…

Giriş Tarihi: 04.05.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 10:42
Yeşilçam’ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu sosyal medyadan paylaştı! O artık Amerika'da bakın ne yapıyor!

Bir zamanlar "'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu, hayranlarına çok uzaklardan aracılığıyla selam gönderiyor. Türk sinemasının "altın çağına" damgasını vuran , uzun süredir kameraların uzağında sakin bir hayat sürüyor. Aynı zamanda iyi bir sosyal medya kullanıcısı da olan Gülşen Bubikoğlu, hayranlarıyla da bu sayede iletişimini koparmıyor.

Yeşilçam’ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu sosyal medyadan paylaştı! O artık Amerika'da bakın ne yapıyor!

Ünlü yapımcı Türker İnanoğlu ile evli olan , bir süredir ABD'de yaşayan kızı Zeynep'in yanında.

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Yeşilçam’ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu sosyal medyadan paylaştı! O artık Amerika'da bakın ne yapıyor!
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Yeşilçam’ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu sosyal medyadan paylaştı! O artık Amerika'da bakın ne yapıyor!
Yeşilçam’ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu sosyal medyadan paylaştı! O artık Amerika'da bakın ne yapıyor!
Yeşilçam’ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu sosyal medyadan paylaştı! O artık Amerika'da bakın ne yapıyor!
Yeşilçam’ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu sosyal medyadan paylaştı! O artık Amerika'da bakın ne yapıyor!
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