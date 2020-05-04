Yeşilçam’ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu sosyal medyadan paylaştı! O artık Amerika'da bakın ne yapıyor!

Bir zamanlar "Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu, hayranlarına çok uzaklardan sosyal medya aracılığıyla selam gönderiyor. Türk sinemasının "altın çağına" damgasını vuran Gülşen Bubikoğlu, uzun süredir kameraların uzağında sakin bir hayat sürüyor. Aynı zamanda iyi bir sosyal medya kullanıcısı da olan Gülşen Bubikoğlu, hayranlarıyla da bu sayede iletişimini koparmıyor. Ünlü yapımcı Türker İnanoğlu ile evli olan Gülşen Bubikoğlu, bir süredir ABD'de yaşayan kızı Zeynep'in yanında. Yeşilçam'ın yıldızı Amerika'da bakın ne yapıyor…