Küçücük bir yarayla başlıyor...Hayatı zindan ediyor!

BU AYAKKABILARA DİKKAT!

Doç. Dr. Semih Bağhaki, sözlerini şöyle sürdürdü: "Diyabet hastalarının ayaklarına, çoraplarına ve ayakkabılarına özen göstermeleri gerekir. Örneğin, burnu dar ve sıkan ayakkabılar bu hastalarda yara oluşmasına kolayca sebep olur. Ayakta mantar enfeksiyonu varlığı bu hastalarda yine ayak yaralarına eğilim oluşturur. Fazla kilo ve buna bağlı ayak tabanının deforme olması da dengesiz yük dağılımına, nasırlaşmaya ve bu bölgelerden başlayan ilerleyici yaralar meydana gelmesine neden olur.