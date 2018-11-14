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Küçücük bir yarayla başlıyor...Hayatı zindan ediyor!

Giriş Tarihi: 14.11.2018 15:10 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 15:18
Küçücük bir yarayla başlıyor...Hayatı zindan ediyor!

hastalarının yaklaşık üçte birinde diyabetik ayak yaraları görülüyor. Diyabetik ayak yaraları çoğunlukla ciltte küçük ama iyileşmeyen bir yara şeklinde başlıyor, hastanın durumuna göre hızlı veya yavaş bir seyirle derin dokuları tahrip ediyor. Doç. Dr. Semih Bağhaki, hem hastaları, hem de onların bakımını üstlenen kişileri zorlayan bu durumun diyabet hastalarının bilinçlendirilmesi, düzenli ayak bakımı ve kontrolü ile önemli oranda azaltılabileceğini dile getirdi

Küçücük bir yarayla başlıyor...Hayatı zindan ediyor!

, tüm dünyada giderek artan ve 7'den 70'e herkesi etkileyebilen bir sağlık sorunu. Kontrol altında tutulmayan diyabet, başka sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Bunlardan bir tanesi de diyabetik ayak.

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Küçücük bir yarayla başlıyor...Hayatı zindan ediyor!

KÜÇÜK BİR YARAYLA BAŞLIYOR

hastalarının yaklaşık üçte birinde diyabetik ayak yaraları görülüyor. Diyabetik ayak yaraları çoğunlukla ciltte küçük ama iyileşmeyen bir yara şeklinde başlıyor, hastanın durumuna göre hızlı veya yavaş bir seyirle derin dokuları tahrip ediyor.

Küçücük bir yarayla başlıyor...Hayatı zindan ediyor!

Doç. Dr. Semih Bağhaki, bu yaraların bazı hastalarda uzuv kaybıyla sonuçlanabildiğini, önemli bir kısmının ise uzun tedavi süreçleri gerektirdiğini söyledi.

Küçücük bir yarayla başlıyor...Hayatı zindan ediyor!

Doç. Dr. Bağhaki, hem hastaları, hem de onların bakımını üstlenen kişileri zorlayan bu durumun hastalarının bilinçlendirilmesi, düzenli ayak bakımı ve kontrolü ile önemli oranda azaltılabileceğini dile getirdi.

Küçücük bir yarayla başlıyor...Hayatı zindan ediyor!

BU AYAKKABILARA DİKKAT!

Doç. Dr. Semih Bağhaki, sözlerini şöyle sürdürdü: " hastalarının ayaklarına, çoraplarına ve ayakkabılarına özen göstermeleri gerekir. Örneğin, burnu dar ve sıkan ayakkabılar bu hastalarda yara oluşmasına kolayca sebep olur. Ayakta mantar enfeksiyonu varlığı bu hastalarda yine ayak yaralarına eğilim oluşturur. Fazla kilo ve buna bağlı ayak tabanının deforme olması da dengesiz yük dağılımına, nasırlaşmaya ve bu bölgelerden başlayan ilerleyici yaralar meydana gelmesine neden olur.

Küçücük bir yarayla başlıyor...Hayatı zindan ediyor!

hastalarının kan damarlarında ve sinir dallarında yıllar içinde meydana gelen yavaş ama ilerleyici tahribatlar da yine ayaklarda yara oluşmasını kolaylaştırır. Bu hastalar ayak tabanlarını iyi hissedemedikleri için ayaklarına batan bir cismi fark edemeyebilirler veya ısınmak amacıyla ayaklarını dayadıkları ısınma araçları ile ayaklarını istemeden yakabilirler. Bu gibi durumlar da tedavisi zahmetli ve bazen hayati tehlike yaratan ayak yaralarına sebebiyet verebilir.

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