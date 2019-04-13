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Mucizevi besinin tadına bakan vazgeçemiyor! Şeker hastalığından koruyan bu şaşırttı!

İnsan metabolizmasının için her çeşit besine ihtiyaç duyduğu uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Sağlıklı beslenme öncelikle mutfağımıza giren besinlerin ne kadar sağlıklı olduğuyla doğrudan ilişkili. Peki sağlığımıza olan bizi başta (), gibi hastalıklardan koruyacak olan bu neler? Günümüzde büyük küçük demeden birçok kişinin kabusu olan diyabet hastalığından korunmak için hangi besinleri tüketmeliyiz? Haberimizde bu soruların cevaplarını ve şeker hastalığından koruduğu kanıtlanan besinleri ve faydalarını bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 13.04.2019 16:18 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 12:45
Mucizevi besinin tadına bakan vazgeçemiyor! Şeker hastalığından koruyan bu besinler şaşırttı!

Trapical bir meyve olan kudret narını pazar tezgahlarında sıkça görürüz. Görüntüsü hayli ilginç olan kudret narının vücudumuza faydalarıda saymakla bitmiyor. Anavatanı Türkiye olmasa da ülkemizde de yetiştirilen kudret narı başta olmak üzere , guatr, romatizma gibi birçok hastalığa derman oluyor. İşte kudret narının mucizevi ve bu süper sağlıklı besinin kullanım şekilleri...

Mucizevi besinin tadına bakan vazgeçemiyor! Şeker hastalığından koruyan bu besinler şaşırttı!

Kudret narı, değişik görüntüsü nedeniyle halk arasında acayip elma olarak adlandırılan tropik iklimlerde yetişen bir bitkidir. Ülkemizde de yetişen kudret narı, içerdiği vitaminler ve mineraller ile sağlığımıza çok faydası bulunur. Bağışıklık sistemini güçlendiren, mide-bağırsak sorunlarını gideren, cinsel birçok rahatsızlığı iyileştiren kudret narının nelerdir sizler için inceledik.

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Mucizevi besinin tadına bakan vazgeçemiyor! Şeker hastalığından koruyan bu besinler şaşırttı!

KUDRET NARI

Kudret narının faydalarına geçmeden önce bu mucizevi bitkiden biraz bahsedelim. Kudret narı, kabakgiller ailesinden olup tropik iklimde yetişen gıda ve ilaç olarak kullanılan bir bitkidir. Asya, Afrika, Uzak Doğu ve Güney Amerika'da yetişen kudret narı, ülkemizde özellikle Bursa ve Yalova'da yetiştirilmektedir. Yaz aylarında çiçek açan, sarmaşık formunda olan kudret narı, oldukça değişik bir görüntüye sahiptir.

Kudret narı, pek çok aktarda zeytinyağı veya bal ile karıştırılmış formları ile satılıyor. Diğer yandan kudret narının macun hali de yine aktarlarda satılıyor. Ama isterseniz evinizde yine aktarlardan satın alacağınız tohumu ile evinizde yetiştirebilirsiniz.

Kudret narının tadı acı olduğu için genellikle bal ile birlikte hazırlanan kürleri tüketilir. Bal yerine zeytinyağı içinde bekleterek veya reçel ile tatlandırarak da yapabilirsiniz.

Mucizevi besinin tadına bakan vazgeçemiyor! Şeker hastalığından koruyan bu besinler şaşırttı!

KUDRET NARININ İÇERİĞİ

Demir, kalsiyum, fosfor ve B vitaminleri

Cucurbitacin türevleri

%40-50 Protein

Sabit yağlar; Trienasitlerden, α- Elâosterinasit ve trichosanasit

Alkaloitler, Saponinler, Kinonlar, Reçine, Musilaj, Steroller, Taninler

Momordicosid, momordisilin, kukurbitinler, kukurbitasinler, lektinler

Mucizevi besinin tadına bakan vazgeçemiyor! Şeker hastalığından koruyan bu besinler şaşırttı!

KUDRET NARININ FAYDALARI

Kudret narı, yüzyıllar boyunca özellikle mide hastalıkları tedavisinde kullanılmıştır. Kudret narının meyvesi olgunlaşınca birbirinden ayrılır, turuncu-sarı meyveler verir. Anavatanı Hindistan olarak kabul edilen kudret narı ile son yıllarda tedavisi için araştırmalar yapılmıştır. Madde madde kudret narının faydalarını birlikte inceleyelim.

1- SİNDİRİM SİSTEMİNİN DOĞAL İLACIDIR

Kudret narı, asırlar boyunca zaten mide ve bağırsak sorunlarının tedavisinde kullanılmış bir bitkidir. Bu tarz bir rahatsızlığınız var ise günde bir kaşık zeytinyağlı kudret narı yemenizi uzmanlar tavsiye ediyor. Fakat kudret narının bu faydasının uzun sürmesini istiyorsanız en az bir ay boyunca bu küre devam etmeniz gerekir. Bu şekilde kudret narı tüketmek; ülser, gastrit, kolit, reflü, kabızlık ve hazımsızlık gibi hastalıklarına iyileşmesini sağlar.

Mucizevi besinin tadına bakan vazgeçemiyor! Şeker hastalığından koruyan bu besinler şaşırttı!

2- KANSERİ ÖNLÜYOR VE DURDURUYOR

Bu konuda son zamanlarda yapılmış birçok araştırma var. Konusunda deneyimli birçok uzman kişi, kudret narının kansere karşı çok bir olduğunu dile getiriyor. Amerika'da yayımlanan araştırmaları üzerine olan bir dergide, kudret narının kanser hücrelerinin yayılması, gelişmesini ve büyümesini önlediği açıklanmıştır. Yine bir araştırma sonucunda meme kanserinin nüksetmemesi için kudret narının gıdalara katılarak tüketimi tavsiye edilmektedir.

Mucizevi besinin tadına bakan vazgeçemiyor! Şeker hastalığından koruyan bu besinler şaşırttı!

4- ANTİBİYOTİK ETKİSİ VAR

Antibiyotik etkisi olan kudret narının içinde bulunan Lutein ve Lycopnene adlı maddeler, tümörün büyümesini önler.

5- YANIK TEDAVİSİ İÇİN BİREBİR

Vücutta oluşan yanıklar ve yaraların tedavisinde kudret narının iyileştirici özelliğinden faydalanabilirsiniz. Yanık zamanında kullanabilmek için kudret narı meyvesinin çekirdeklerini çıkarıp ezdikten sonra lapa halinde iken zeytinyağı ekleyerek cam kavanozda muhafaza edin. Bu haliyle bir sene boyunca yanık ve yara tedavisinde kullanabilirsiniz.

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