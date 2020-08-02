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Nikotini vücuttan atmaya yardımcı süper

Sigaranın vücuda zararları sayılamayacak kadar çoktur. dumanı, çoğu ve kanserojen olan 4800'den fazla farklı madde içerir. Dumanın solunması halinde, bu toksinler akciğerler tarafından emilir ve vücuda dağılır. Sigara içmek, kardiyovasküler hastalıklar, kronik solunum sistemi hastalıkları, kanser ve tip 2 gibi kronik bulaşıcı olmayan hastalıklar için en önemli risk faktörlerinden biridir. Sigarayı bırakmak isteyenler için uzmanlar çeşitli öneriyorlar. Peki sigarayı bırakmak isteyenlerin mutlaka tüketmesi gereken besinler neler? Vücudu nikotinden arındırıp ciğerleri temizlemeyi sağlayan maddeler hangi besinlerde bulunur? İşte ciğerleri temizleyen ve vücudu nikotinden arındıran süper besinler...

Giriş Tarihi: 02.08.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 09:08
Nikotini vücuttan atmaya yardımcı süper besinler

Sigaranın vücuda zararları sayılamayacak kadar çoktur. dumanı, çoğu ve kanserojen olan 4800'den fazla farklı madde içerir. Dumanın solunması halinde, bu toksinler akciğerler tarafından emilir ve vücuda dağılır. Sigara içmek, kardiyovasküler hastalıklar, kronik solunum sistemi hastalıkları, kanser ve tip 2 gibi kronik bulaşıcı olmayan hastalıklar için en önemli risk faktörlerinden biridir. Sigarayı bırakmak isteyenler için uzmanlar çeşitli öneriyorlar. Peki sigarayı bırakmak isteyenlerin mutlaka tüketmesi gereken besinler neler? Vücudu nikotinden arındırıp ciğerleri temizlemeyi sağlayan maddeler hangi besinlerde bulunur? İşte ciğerleri temizleyen ve vücudu nikotinden arındıran süper besinler...

Nikotini vücuttan atmaya yardımcı süper besinler

Kivi: Nikotini vücuttan atmanızı sağlar.

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Nikotini vücuttan atmaya yardımcı süper besinler

Zencefil: Akciğerlerin temizlenmesine olanak sağlar ve içme isteğini azaltır.

Nikotini vücuttan atmaya yardımcı süper besinler

Havuç suyu: Eğer siz bir tiryakiyseniz nikotinin vücudunuzda 3 gün kaldığını bilmelisiniz. Ancak nikotinin zararlı etkilerine karşı havuç suyu içebilirsiniz.

Nikotini vücuttan atmaya yardımcı süper besinler

Havuç suyu, sigaranın erkenden yaşlanmasına neden olan cildin kendini yenilemesini ve nikotinden arınmasını sağlar.

Nikotini vücuttan atmaya yardımcı süper besinler

Isırgan: Bol miktarda demir ve dezenfektan özellik gösteren madde içerir. Isırgan otu sayesinde vücudunuzda biriken nikotinden kurtulabilirsiniz.

Nikotini vücuttan atmaya yardımcı süper besinler

Su: vücuttaki nikotinlerin atılmasında çok önemli bir rol oynar. Eğer vücudunuz susuz kalırsa hücrelerin yenilenmesi ve nikotinin etkilerinin azaltılması zorlaşır.

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