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Haberler Galeri A MİLLİ TAKIM MAÇI! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 13.03.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 09:47

A MİLLİ TAKIM MAÇI! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki başarılı performansını devam ettirerek A Ligi'ne yükselme hedefiyle kritik bir maçta yer alacak. Ay-yıldızlılar, bu zorlu mücadelede Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Serinin ilk maçı İstanbul'daki Rams Park'ta oynanırken, rövanş mücadelesi ise Macaristan'da gerçekleşecek. Milli takım, kendi sahasında taraftar desteğini arkasına alarak avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Futbolseverler, bu önemli maçın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini büyük bir ilgiyle takip ediyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm ayrıntılar…

A MİLLİ TAKIM MAÇI! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor. Uzun süredir beklenen bu karşılaşmada takımımız A Ligine yükselmek adına mücadele verecek. ev sahibi olarak Macaristan'ı ağırlayacak olan ay yıldızlılar rakibine galip gelerek tur atlamayı hedefliyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

A MİLLİ TAKIM MAÇI! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk karşılaşması, 20 Mart 2025 tarihinde yapılacak. Rövanş ise 23 Mart 2025'te gerçekleşecek.

İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanacak, ikinci mücadele ise Macaristan'da yapılacak. Her iki play-off karşılaşması da TSİ 20.00'de başlayacak.

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A MİLLİ TAKIM MAÇI! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

MİLLİ MAÇ PROGRAMI
Ay-Yıldızlıların, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak.

A MİLLİ TAKIM MAÇI! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Milli maçların henüz yayın kanalı belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

A MİLLİ TAKIM MAÇI! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

PLAY-OFF ÇİFT MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE OYNANACAK!
Play-off maçları çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Macaristan'ın eşleşmede tur atlayan taraf olması halinde A Ligi'nde yolunda Uluslar Ligi'ne devam edecek. A Milli Takımımızın 2 maç sonunda üstün olması durumunda Türkiye B Ligi'nde A Ligi'ne yükselirken Macaristan B Ligi'nde mücadelesini sürdürecek.