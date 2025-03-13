Giriş Tarihi: 13.03.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
09:47
A MİLLİ TAKIM MAÇI! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki başarılı performansını devam ettirerek A Ligi'ne yükselme hedefiyle kritik bir maçta yer alacak. Ay-yıldızlılar, bu zorlu mücadelede Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Serinin ilk maçı İstanbul'daki Rams Park'ta oynanırken, rövanş mücadelesi ise Macaristan'da gerçekleşecek. Milli takım, kendi sahasında taraftar desteğini arkasına alarak avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Futbolseverler, bu önemli maçın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini büyük bir ilgiyle takip ediyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm ayrıntılar…