A MİLLİ TAKIM MAÇI! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor. Uzun süredir beklenen bu karşılaşmada takımımız A Ligine yükselmek adına mücadele verecek. ev sahibi olarak Macaristan'ı ağırlayacak olan ay yıldızlılar rakibine galip gelerek tur atlamayı hedefliyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?