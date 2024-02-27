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Haberler Galeri Ahmet Çakar'dan olay sözler! Kerem Aktürkoğlu'nun golü öncesi ofsayt var mı?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 06:49 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 06:49

Ahmet Çakar'dan olay sözler! Kerem Aktürkoğlu'nun golü öncesi ofsayt var mı?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Galatasaray evinde Antalyaspor'u Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek 2 puan farkla yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen ve VAR kararlarının geceye damga vurduğu karşılaşmada birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. SABAH Spor'un yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk karşılaşma sonrası çok sert sözler söyledi.

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Ahmet Çakar’dan olay sözler! Kerem Aktürkoğlu’nun golü öncesi ofsayt var mı?

Trendyol Süper Lig'in 27'nci haftasının kapanış maçında Galatasaray, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 12'nci dakikada penaltıdan ve 45+1'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Ahmet Çakar’dan olay sözler! Kerem Aktürkoğlu’nun golü öncesi ofsayt var mı?

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu 59'uncu dakikada bir penaltıdan yararlanamadı. Antalyaspor'un maçtaki tek golü ise 33'üncü dakikada van de Streek'ten geldi.

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Ahmet Çakar’dan olay sözler! Kerem Aktürkoğlu’nun golü öncesi ofsayt var mı?

USTA YAZARLARDAN ÇOK SERT SÖZLER

SABAH Spor'un usta kalemleri Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk tartışmalı kararların verildiği maç için çok çarpıcı ve sert sözler söyledi. Hakem Abdülkadir Bitigen ve VAR kararları doğru muyd? İşte dikkat çeken o sert sözler...

Ahmet Çakar’dan olay sözler! Kerem Aktürkoğlu’nun golü öncesi ofsayt var mı?

ERMAN TOROĞLU: "TAM BİR ORTA OYUNU OYNANIYOR"

Türkiye'de öyle bir futbol iklimi var ki bir sıcak oluyor, ertesi akşam dolu yağıyor, bir gün sonra denize giriyorsunuz, ertesi gün don geliyor, bütün bitkiler mahvoluyor. Hiçbir şekilde istikrar yok. İki takım almış başını gidiyor, TFF de durumu idare ediyor. Yani tam bir orta oyunu oynanıyor. Öyle şeyler yaşıyoruz ki şaşırmamak elde değil…

Ahmet Çakar’dan olay sözler! Kerem Aktürkoğlu’nun golü öncesi ofsayt var mı?

Hani onları yazmaya kalksak, bu maçı yazamayız. G.Saray saman alevi gibi, zaman zaman iyi şeyler yapıyor ama çok kopuklar. Antalyaspor daha bir takım olarak oynadı. Belli planları var ama güçleri bir yere kadar. G.Saray'ın yedeklerinin tamamı Antalyaspor'da oynar. Oynar da G.Saray ile F.Bahçe ne oynuyor? Tamamen orta oyunu… Al birini vur diğerine, hiçbir ağırlıkları yok.

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