Ahmet Çakar’dan olay sözler! Kerem Aktürkoğlu’nun golü öncesi ofsayt var mı?

Hani onları yazmaya kalksak, bu maçı yazamayız. G.Saray saman alevi gibi, zaman zaman iyi şeyler yapıyor ama çok kopuklar. Antalyaspor daha bir takım olarak oynadı. Belli planları var ama güçleri bir yere kadar. G.Saray'ın yedeklerinin tamamı Antalyaspor'da oynar. Oynar da G.Saray ile F.Bahçe ne oynuyor? Tamamen orta oyunu… Al birini vur diğerine, hiçbir ağırlıkları yok.