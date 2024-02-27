Ahmet Çakar’dan olay sözler! Kerem Aktürkoğlu’nun golü öncesi ofsayt var mı?

Giriş Tarihi: 27.02.2024 06:49
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
06:49
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Galatasaray evinde Antalyaspor'u Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek 2 puan farkla yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen ve VAR kararlarının geceye damga vurduğu karşılaşmada birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. SABAH Spor'un yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk karşılaşma sonrası çok sert sözler söyledi.