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Haberler Galeri BJK UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ BİLGİSİ! Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 16:38 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 16:38

BJK UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ BİLGİSİ! Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir mücadeleye çıkıyor ve 7. maçta sahasında Athletic Bilbao'yu ağırlıyor. Siyah-beyazlılar, 8 maçlık süreçte aradığı sonuçlara ulaşamasa da ilk 24 takım arasına girerek play-off hedefini sürdürmek istiyor. Taraftarlar, Beşiktaş - Athletic Bilbao maçını canlı izlemek ve heyecana ortak olmak için maçın detaylarını sorguluyor. Peki; Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar

BJK UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ BİLGİSİ! Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir galibiyeti kazamaya odaklandı. Siyah-beyazlı ekip, Athletic Bilbao karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak son 16 turu hedefine veda . Turnuvada ilk 8 takım doğrudan ilerlerken, 8 ila 24. sıralar arasında yer alan ekipler play-off mücadelesine çıkacak. Peki, Beşiktaş - Athletic Bilbao karşılaşması hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BJK UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ BİLGİSİ! Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 7. karşılaşmalarında oynanacak Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı 22 Ocak Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak.

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BJK UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ BİLGİSİ! Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın şifresiz olarak ekranlara gelmesi bekleniyor.

BJK UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ BİLGİSİ! Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

22 Ocak 2025 Çarşamba
18.30 Beşiktaş - Athletic Bilbao

30 Ocak 2025 Perşembe
23.00 Twente – Beşiktaş

BJK UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ BİLGİSİ! Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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