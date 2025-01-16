BJK UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ BİLGİSİ! Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir galibiyeti kazamaya odaklandı. Siyah-beyazlı ekip, Athletic Bilbao karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak son 16 turu hedefine veda . Turnuvada ilk 8 takım doğrudan ilerlerken, 8 ila 24. sıralar arasında yer alan ekipler play-off mücadelesine çıkacak. Peki, Beşiktaş - Athletic Bilbao karşılaşması hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?