BJK UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ BİLGİSİ! Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 16.01.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
16:38
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir mücadeleye çıkıyor ve 7. maçta sahasında Athletic Bilbao'yu ağırlıyor. Siyah-beyazlılar, 8 maçlık süreçte aradığı sonuçlara ulaşamasa da ilk 24 takım arasına girerek play-off hedefini sürdürmek istiyor. Taraftarlar, Beşiktaş - Athletic Bilbao maçını canlı izlemek ve heyecana ortak olmak için maçın detaylarını sorguluyor. Peki; Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar