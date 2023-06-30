Brezilya Türkiye maçı canlı izle! FIVB 2023 Milletler Ligi Brezilya Türkiye voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda ve saat kaçta?

BREZİLYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında Tayland ile karşılaştı.

Rakibini 25-15, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenen milli takım, 10. maçında 7. galibiyetini elde etti.

10 maçın ardından ligde 23 puanla üçüncü sıraya yükselen Filenin Sultanları, üçüncü maçında Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

İşte, FIVB 2023 Milletler Ligi Brezilya Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar şöyle;