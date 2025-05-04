Giriş Tarihi: 04.05.2025 07:20
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
07:20
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 4 Mayıs 2025 Pazar günün maçları ve detayları!
Günün maç takvimi sporseverlerin gündeminde yerini alıyor. Süper Lig'in bitmesine sayılı günler kala gözler Fenerbahçe'nin son maçlarına çevrilmişken, günün dikkat çeken karşılaşması ie Fenerbahçe ve Beşiktaş maçı oldu. Taraftarların yakından takip edeceği mücadelenin maç saati ve detayları netleşti. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 4 Mayıs 2025 Pazar günün maç takvimi!