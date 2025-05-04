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Haberler Galeri Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 4 Mayıs 2025 Pazar günün maçları ve detayları!
Giriş Tarihi: 04.05.2025 07:20 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 07:20

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 4 Mayıs 2025 Pazar günün maçları ve detayları!

Günün maç takvimi sporseverlerin gündeminde yerini alıyor. Süper Lig'in bitmesine sayılı günler kala gözler Fenerbahçe'nin son maçlarına çevrilmişken, günün dikkat çeken karşılaşması ie Fenerbahçe ve Beşiktaş maçı oldu. Taraftarların yakından takip edeceği mücadelenin maç saati ve detayları netleşti. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 4 Mayıs 2025 Pazar günün maç takvimi!

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 4 Mayıs 2025 Pazar günün maçları ve detayları!

Günün maç takvimi belli oldu. Birçok önemli karşılaşmanın yaşanacağı günde gözler Süper Lig'de! Fenerbahçe ve Beşiktaş ligin bitmesine haftalar kala büyük bir mücadele verecek. Süper Lig puan tablosunda Galatasaray'ın hemen gerisinden gelen sarı lacivertliler bu derbiden eli boş dönmek istemiyor. Peki, 4 Mayıs 2025 Pazar günü hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 4 Mayıs 2025 Pazar günün maçları ve detayları!

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

4 Mayıs 2025 Pazar günün maçları:

13:30 – Empoli FC - Lazio Rome
15:00 – Real Madrid - Celta de Vigo

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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 4 Mayıs 2025 Pazar günün maçları ve detayları!

16:00 – Brentford - Manchester United FC
16:00 – Brighton & Hove Albion FC - Newcastle United FC
16:00 – West Ham United FC - Tottenham
16:00 – Nantes - Angers
16:00 – AC Monza - Atalanta BC
16:00 – Reeder Samsunspor - İkas Eyüpspor
16:00 – Yeni Çorumspor AŞ - Şanlıurfaspor
16:00 – BB Erzurumspor - Ümraniyespor

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 4 Mayıs 2025 Pazar günün maçları ve detayları!

16:00 – Ankara Keçiörengücü - MKE Ankaragücü
16:00 – Esenler Erokspor - Istanbulspor AS
16:00 – Siltaş Yapı Pendikspor - Vavacars Karagümrük
16:00 – Manisa Futbol Kulübü - Bandırmaspor
16:00 – Gençlerbirliği - Sakaryaspor
16:00 – Iğdır FK - Kocaelispor
16:00 – Amed Sportif Faaliyetler - Adanaspor
16:00 – Boluspor - Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 4 Mayıs 2025 Pazar günün maçları ve detayları!

16:30 – Augsburg - Holstein Kiel
17:15 – Sevilla - Leganes
18:15 – Olympique Lyon - Racing Club de Lens
18:15 – Stade Brest 29 - Montpellier
18:15 – Auxerre - Le Havre
18:30 – Chelsea - Liverpool
18:30 – Freiburg - Bayer Leverkusen