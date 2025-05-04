Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 4 Mayıs 2025 Pazar günün maçları ve detayları!

Günün maç takvimi belli oldu. Birçok önemli karşılaşmanın yaşanacağı günde gözler Süper Lig'de! Fenerbahçe ve Beşiktaş ligin bitmesine haftalar kala büyük bir mücadele verecek. Süper Lig puan tablosunda Galatasaray'ın hemen gerisinden gelen sarı lacivertliler bu derbiden eli boş dönmek istemiyor. Peki, 4 Mayıs 2025 Pazar günü hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?