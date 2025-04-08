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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 06:34 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 06:41

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

8 Nisan 2025 Salı günü futbolseverleri dolu dolu bir program bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de kritik karşılaşmalar oynanacak. Devler Ligi'nde son 16 turu heyecanı sürerken, Süper Lig'de zirve yarışındaki takımlar sahaya çıkıyor. Günün önemli maçları TRT 1, beIN Sports, S Sport, A Spor ve diğer kanallardan canlı yayınlanacak. Peki, bugün hangi maçlar var ve saat kaçta? İşte güncel fikstür...

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverler ekran başına! UEFA Şampiyonlar Ligi ve çeşitli ulusal liglerde bugün nefes kesen mücadeleler futbolseverleri bekliyor. Günün öne çıkan karşılaşmaları, saat kaçta, hangi takımlar arasında oynanacak ve hangi kanallar üzerinden izlenebilecek? Tüm detaylar ve canlı yayın bilgileriyle birlikte, günün maç takvimi haberin devamında...

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Avrupa ve Türkiye'de futbol rüzgarı esiyor. Nefes kesen mücadeleler, futbol tutkunlarını ekran başına toplamaya hazırlanıyor.

İşte günün güncel maç fikstürü;

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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye - TFF 1. Lig
14:00 | Keçiörengücü - Şanlıurfaspor

17:00 | Iğdır FK - İstanbulspor

20:00 | Manisa FK - Amed SK

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Çeyrek Final
22:00 | Arsenal - Real Madrid

22:00 | Bayern Münih - Inter

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere - Championship
21:45 | Blackburn Rovers - Sheffield Wednesday

21:45 | Bristol City - West Bromwich

21:45 | Derby County - Burnley

21:45 | Norwich City - Sunderland