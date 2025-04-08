BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverler ekran başına! UEFA Şampiyonlar Ligi ve çeşitli ulusal liglerde bugün nefes kesen mücadeleler futbolseverleri bekliyor. Günün öne çıkan karşılaşmaları, saat kaçta, hangi takımlar arasında oynanacak ve hangi kanallar üzerinden izlenebilecek? Tüm detaylar ve canlı yayın bilgileriyle birlikte, günün maç takvimi haberin devamında...