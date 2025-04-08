Giriş Tarihi: 08.04.2025 06:34
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
06:41
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
8 Nisan 2025 Salı günü futbolseverleri dolu dolu bir program bekliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de kritik karşılaşmalar oynanacak. Devler Ligi'nde son 16 turu heyecanı sürerken, Süper Lig'de zirve yarışındaki takımlar sahaya çıkıyor. Günün önemli maçları TRT 1, beIN Sports, S Sport, A Spor ve diğer kanallardan canlı yayınlanacak. Peki, bugün hangi maçlar var ve saat kaçta? İşte güncel fikstür...